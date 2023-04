I più importanti speaker Web3 saranno alla Blockchain Week Rome 2023

Roma 10-11 maggio 2023 – Marco Tullio Giordano, Vincenzo Rana, Gianluca Massini Rosati, Valerio Dalla Costa, Luca Vignali, Massimo Musumeci, Riccardo Masutti, Lars Schlichting e Alessandro De Grandi si aggiungono agli speaker della Blockchain Week Rome.

Durante il Summit internazionale BWR23, i loro prestigiosi interventi andranno a sommarsi ai talk e alle masterclass di speaker del calibro di: Sébastien Borget, Giacomo Zucco, Paolo Ardoino, Federico Tenga, Kristina Lucrezia Cornèr Kévin Régis, Stefano Capaccioli, Miguel Palencia.

Dall’8 all’11 maggio 2023, la Blockchain Week Rome 2023, giunta alla quarta edizione, tratterà in maniera approfondita il ruolo della Blockchain, di Bitcoin, NFT, DeFi e Metaverso nella società presente e futura.

Le nuove prospettive della finanza digitale saranno affrontate sotto ogni punto di vista: tecnologico, finanziario, legale, fiscale.

La Blockchain Week Rome 2023 avrà luogo per il secondo anno consecutivo presso il Teatro Sistina a Roma. L’evento partirà l’8 maggio 2023 con il Corso Blockchain Intensive BWR23

– tre giorni di formazione full immersion a cura dell’esperto Matteo Vena [Head of Education and Content. Blockchain Week Rome] – e si concluderà l’11 maggio 2023 con gli ultimi interventi del Summit internazionale BWR23.

Oltre al Corso Blockchain Intensive BWR23 e al Summit internazionale BWR23 sono previsti Crypto Party serali, Meetup esclusivi e opportunità di networking uniche con i più grandi brand Crypto e Web3 internazionali:

The Nemesis Metaverse, Affidaty, Qtum, CryptoBooks, Crypt&Co, Coinbar, VVITA, Polkadot, Akt.io, Ateneo Impresa, BitDiver, The Sandbox, Knobs, Not Fungible Agency, Internet Computer, TradingView, WRS, CMS, Bitcashback, Okipo, Moneyviz, Cryptonite, Directa, Best Crypto, The Life of Moji, Digitech, Dashero e CryptoHero.it. Numerosi i media partner che copriranno l’evento nella sua interezza.

Tutte le informazioni ufficiali sulla Blockchain Week Rome 2023 sono disponibili sul sito: https://blockchainweekrome.com/