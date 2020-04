CryptoCoinference 2020 arriva Il 26 Novembre al FICO Eataly World di Bologna

Crypto Coinference si prepara per un’edizione super! Quest’anno la principale conferenza italiana dedicata alle criptovalute e blockchain si terrà Mercoledì 25 e Giovedì 26 Novembre in una location d’eccezione: FICO Eataly World a Bologna, il parco del cibo più grande del mondo.

BIGLIETTI GIA’ IN VENDITA QUI: https://www.cryptocoinference.com/biglietti/

“Stiamo tutti vivendo un periodo molto particolare, ma sappiamo anche che finirà e per questo vogliamo già guardare avanti, con forza e determinazione.

Stiamo lavorando sodo per realizzare davvero un’edizione sorprendente di Crytpo Coinference – anticipano gli organizzatori Francesco Redaelli e Federico Lagni –“L’evento è cresciuto molto e abbiamo voluto apportare ulteriori forti migliorie che verranno indubbiamente apprezzate dal pubblico, tra tutte quella di una nuova location con uno stage molto più grande e autorevole.”

La presentazione della nuova edizione di Crypto Coinference, la terza, è abbinata anche ad un nuovo e moderno sito, molto più completo del precedente. Sullo stesso, da oggi sono aperte le vendite dei biglietti, sia in Euro che in Bitcoin, per i primissimi posti estremamente scontati.

A riguardo, spicca un’altra novità particolare, introdotta come contromisura al momento economico che stiamo vivendo: una nuova tipologia di biglietto, denominata Visitor, che consente l’accesso all’evento ad un prezzo dimezzato rispetto alla precedenti edizioni. Con l’attuale tariffa Super Early Bird, infatti, è possibile acquistare il biglietto Visitor al prezzo di 39 € IVA inclusa.

Crypto Coinference 2020 sarà, quindi, un’edizione Super, ricca di queste novità ma che manterrà salde le caratteristiche che gli hanno permesso di essere particolarmente apprezzato: tanti speaker nazionali e internazionali rigorosamente selezionati, contenuti formativi di qualità, la partecipazione dei player più importanti del mondo crypto e blockchain, i momenti di networking con gli Ambassador di Crypto Coinference e la community cripto e blockchain italiana.

Oltretutto, proprio per valorizzare la grande capacità relazionale dell’evento, le tante personalità presenti a Crypto Coinference potranno essere incontrate in anteprima dal vivo alla VIP Networking Dinner, l’esclusiva cena di Mercoledì 25 Novembre dedicata ai possessori dei biglietti VIP Premium.

Sarà un’occasione unica per incontrarci in un contesto esclusivo, scambiare esperienze e creare relazioni da poter coltivare già il giorno dopo, durante l’evento.

Giusto per ricordare alcuni Speaker che nel corso edizioni sono saliti sul palco di Crypto Coinference, possiamo citare: Teck Chia (Head of Binance X), Mariana Gospodinova (General Manager Europe di Crypto.com), Georgy Sokolov, (Co-Founder di Wirex), Jovan Gavrilovic (Head of Europe di OKCoin), Elena Lavezzi (Head of South Europe di Revolut), Maria Woncisz (Country Manager Italy & France di Luno), Gian Luca Comandini (Co-Founder di Blockchain CORE), Giacomo Zucco, (Founder di BHB Network), Pietro Lanza (General Manager in Intesa di IBM), Demetrio Migliorati (Head of Blockchain at Banca Mediolanum), Massimo Chiriatti, (CTO Blockchain in IBM), Christian Miccoli (Co-Founder & Co-CEO di Conio) e molti altri!

Come ogni anno, le varie tipologie di ticket sono disponibili con una quantità limitata, pertanto per pagare il meno possibile ti consigliamo di acquistare subito il tuo biglietto!

Non resta che segnarsi in calendario le date del 25 e 26 novembre e riservare subito il proprio posto a Crypto Coinference 2020: i biglietti in Super Early Bird sono pochissimi!

Per Acquistare i Biglietti: https://www.cryptocoinference.com/biglietti/