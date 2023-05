Si è conclusa con successo la 4° edizione del Blockchain Revolution Italian Summit, che si è svolta presso il MEC Meeting Event Center di Bolzano lo scorso 4 e 5 maggio 2023 di cui la nostra testata Assodigitale.it è Media Partner fin dalla prima edizione e lo Swiss Blockchain Consortium, Editore della summenzionata testata è uno degli enti di settore accreditati come patrocinatori ufficiali della manifestazione.



L’evento ha avuto la partecipazione di oltre 500 visitatori tra i collegamenti in digitale e in presenza, i partecipanti hanno potuto incontrare 30 Partner e 48 esperti relatori, in presenza e connessi in forma digitale, un panel eccezionale con alcune delle teste più brillanti della Digital Economy.



L’Economia Digitale sta cambiando, e cambierà sempre più, i modelli di business di tutte le imprese, in tutti i settori economici, anche quelli tradizionali.



Il Blockchain Revolution Italian Summit di Bolzano, ha portato il messaggio alla Real Economy che grazie alla blockchain e alle altre tecnologie innovative, con la Digital Economy è possibile innovare il proprio business ed efficientare i propri processi produttivi e che questa transizione dovrà essere affrontata da ogni azienda.



Il summit è stato un momento di incontro e scambio tra esperti ed aziende specializzate nell’accompagnare le imprese in questo percorso. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inviato un comunicato come inizio lavori, tracciando le linee guida da seguire per aumentare la competitività del nostro tessuto imprenditoriale nei mercati internazionali, usufruendo della potenzialità e dell’impiego delle tecnologie come la blockchain, l’NFT e il metaverso. Il Presidente di ABIE – Associazione Blockchain Imprese ed Enti, Giuliano Pierucci, confederato con Confindustria Digitale Roma, ha esposto la classificazione delle figure professionali che operano in Blockchain e Digital-asset, nuove professioni sicure circolari e sostenibili, come il Blockchain Strategist- Blockchain Developer-Blockchain Engineer o il Crypto-asset and Blockchain Lawyer.



Professioni che aiuteranno ad interconnettere il mondo fisico con il mondo digitale.Questo importante argomento è stato sottolineato anche da un altro relatore di rilievo,

Pier Carlo Barberis, ideatore e progettista degli Stati Generali Mondo Lavoro “Innovazione”. I visitatori in presenza hanno potuto, con l’utilizzo degli oculus, entrare nel metaverso, provare e scoprire altre dimensioni. Aziende come Würth Italia S.r.l. hanno già creato il loro metaverso commerciale, a disposizione dei loro partner/clienti, come strumento dimostrativo e facilitatore per l’acquisto e utilizzo dei loro prodotti, fondendo le tecnologie di Mixed Reality e Metaverso.