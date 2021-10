BeatCoin &nd BlockChange: A Lugano un evento sulla tecnologia Blockchain, Bitcoin e Criptovalute

Venerdì 29 ottobre alle 16.00 si terrà al Centro Esposizioni Lugano l’evento BeatCoin &nd BlockChange, promosso da Lugano Living Lab, che riunirà esperti, professionisti, imprenditori e ricercatori della rivoluzione Blockchain.

Per chi non avesse fatto a tempo a prenotare l’ingresso su MyLugano segnaliamo di seguito i link per seguirci in streaming da remoto:

ITA 👉https://lnkd.in/df5j_yKp

ENG👉https://lnkd.in/d4pZyzu8

Tra gli speaker figurano Paolo Ardoino, Giacomo Zucco, Marco Crotta e molti altri. L’evento si inserisce nell’ambito dell’inaugurazione di Swiss Blockchain Hackathon #SBHACK21, la più grande manifestazione a livello svizzero dedicata alla tecnologia Blockchain, che vede la partecipazione di oltre 300 sviluppatori.

Venerdì 29 ottobre, dalle ore 16.00 fino alle 18.30 al Centro Esposizioni Lugano (MAC 6), avrà luogo l’evento BeatCoin &nd Blockchange che vede la partecipazione di esperti del settore criptovalute e blockchain.

L’evento è organizzato dalla Città di Lugano, Lugano Living Lab, in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana, la SUPSI e la Ticino Blockchain Technologies Association. La Città di Lugano, grazie alle sinergie istaurate con l’USI, la SUPSI e le numerose aziende attive nel settore, si profila sempre più come un centro di competenza riconosciuto a livello svizzero.

Saranno approfonditi in particolare i temi relativi a: Bitcoin, Criptovalute, Blockchain, DeFI, tokenomics e ventures capital; saranno inoltre oggetto di riflessione i concetti base di libertà individuale, democratizzazione e rivoluzione sociale introdotti da Satoshi Nakamoto. Per ulteriori informazioni è consultabile il programma dell’evento.

All’evento interverranno Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex e Tether, Marco Crotta, Blockchain Expert&Consultant di Blockchain Caffe, Roberto Gorini, CEO di Noku CTO di Luxochain, e Giacomo Zucco, formatore, consulente e ricercatore di Bitcoin riconosciuto in tutto il mondo.

Tra gli speaker figurano anche Thomas Bertani, Director di Eidoo, Pietro Lanza, IBM Director Insurance, Industry e Blockchain Director and Chairman di Intesa IBM, Fabio Pezzotti, Founder e CEO di ICONIUM Blockchain Ventures e Maggie Rokkum, Copernicus Wealth Management SA e vicepresidente Ticino Blockchain Technologies Association.

La serata sarà moderata da Davide Baldi, CEO di Luxochain.

Seguiranno gli interventi di Riccardo Giorgio Frega e Luca Berto, alias Rikki e Guybrush di Bitcoin Italia Podcast.

Come partecipare all’evento BeatCoin &nd BlockChange

I 250 posti disponibili, prenotabili gratuitamente sul portale my.lugano.ch, si sono esauriti in pochi giorni; si preannuncia quindi un evento “sold out”.

Sul portale my.lugano.ch verranno rimessi a disposizione i posti che si libereranno a seguito di eventuali rinunce.

Per far fronte a quest’importante richiesta si è quindi deciso di predisporre un servizio di live streaming; i dettagli del caso verranno comunicati nel corso della prossima settimana tramite i canali social di Lugano Living Lab.

BeatCoin &nd BlockChange è solo il primo di una serie di iniziative e di eventi organizzati sul tema Blockchain dalla Città di Lugano, che nel dicembre scorso ha realizzato, tramite il portale My Lugano, un sistema di cashback in blockchain, basato sul token LVGA, emesso e garantito dalla città stessa, al servizio dell’economia locale, per i cittadini e i commercianti. Sono già oltre 10.000 utenti attivi che quotidianamente pagano e ricevono compensi grazie a questa criptovaluta/moneta digitale complementare locale. Il circuito sarà presto esteso a turisti e ospiti internazionali.

In meno di un anno, dalla sua emissione a oggi, sono transati in blockchain circa 260 milioni di token LVGA, pari a un volume di 2.6 milioni di franchi svizzeri.

L’autunno luganese si preannuncia ricco di appuntamenti: sono infatti in programma nuove iniziative e occasioni di incontro, sia in presenza che digitali, di cui vi informeremo presto su questi canali.

