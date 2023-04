Annunciato l’elenco deI principali relatori alla Blockchain Week Rome 2023

In qualità di media partner dell’evento, ASSODIGITALE.IT riserva ai suoi lettori uno sconto del 10% sui biglietti per la Blockchain Week Rome 2023 con il coupon sconto SWISSBLOCKCHAIN10 CLICCA QUI.

11 maggio 2023 – Blockchain Week Rome. Tra Lightning Network e Tasse. Il palco del Teatro Sistina si illumina per le Masterclass di Giacomo Zucco e Stefano Capaccioli.

L’11 maggio 2023 è la giornata conclusiva della Blockchain Week Rome 2023. Il culmine del Summit Internazionale del più grande evento italiano dedicato a blockchain, Bitcoin, NFT, crypto e DeFi che quest’anno avrà luogo dall’8 all’11 maggio al Teatro Sistina.

L’11 maggio 2023 sarà il momento delle Masterclass.

Ore 11:05

Masterclass «Lightning Network» Speaker: Giacomo Zucco [Bitcoin Educator]

90 minuti interamente dedicati a Lightning Network, la rete decentralizzata che consente pagamenti Bitcoin istantanei con tariffe estremamente economiche.

Giacomo Zucco è uno dei maggiori esperti di Bitcoin in Italia. Fisico di formazione, dopo aver fondato diverse Bitcoin startup, è oggi concentrato su formazione, consulenza e supporto di progetti open source basati su Bitcoin.

ORE 15:00

Masterclass « Tassazione Delle Criptovalute In Italia» Speaker: Stefano Capaccioli [Dottore Commercialista, Revisore Legale]

Tutte le novità sulla tassazione delle crypto in Italia a seguito della legge di Bilancio. 45 minuti per fare chiarezza sulla complicata relazione tra Crypto e Tasse e conoscere le novità sulla situazione fiscale italiana in ambito Crypto.

Stefano Capaccioli, Dottore Commercialista, revisore legale, pubblicista, autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito finanziario, legale, giuridico, è tra i Founding Partner di Coinlex.

Tutti i partecipanti al Summit Internazionale della Blockchain Week Rome potranno assistere alle Masterclass di Giacomo Zucco e Stefano Capaccioli e immergersi in questa esperienza di apprendimento di altissimo livello legata al cosmo Web3.

La Blockchain Week Rome, dal 2019, è il più importante evento italiano dedicato all’universo delle criptovalute. Le Masterclass sono una delle ciliegine sulla torta di questa edizione, dove la prestigiosa location del Teatro Sistina farà da palco agli interventi di numerosi speaker internazionali, opinion leader, e formatori come, tra gli altri, Sébastien Borget, Paolo Ardoino, Federico Tenga, Kristina Lucrezia Cornèr, Kévin Régis, Miguel Palencia, Matteo Vena e Silvio Luchetti.

La Blockchain Week Rome 2023 in breve:

8-9-10 maggio 2023 – Corso di formazione «Blockchain Intensive».

10-11 maggio 2023 – Summit internazionale + Masterclass

+ 9-10-11 maggio 2023: Networking dal vivo con le più grandi aziende Crypto internazionali sponsor ufficiali BWR23: The Nemesis Metaverse, Affidaty, Qtum, CryptoBooks, Crypt&Co, Coinbar, Polkadot, Akt.io, Ateneo Impresa, BitDiver, The Sandbox, Not Fungible Agency, TradingView, WRS, CMS, Bitcashback, Okipo, Moneyviz, Dashero e CryptoHero.it

dal vivo con le più grandi aziende Crypto internazionali sponsor ufficiali BWR23: Crypto Party serali nei locali più esclusivi di Roma

Sébastien Borget, Giacomo Zucco, Paolo Ardoino, Federico Tenga, Kristina Lucrezia Cornèr, Kévin Régis, Stefano Capaccioli, Miguel Palencia… svelati i primi nomi degli speaker alla Blockchain Week Rome 2023

10-11 maggio 2023 – La Blockchain Week Rome legittima ulteriormente il suo ruolo di evento italiano più atteso dell’anno dedicato a blockchain, Bitcoin, NFT, criptovalute, Metaversi e DeFi.

Durante il Summit Internazionale BWR23, i più grandi nomi del cosmo crypto, Bitcoin, Metaverso, NFT, Web3 saliranno sul palco del Teatro Sistina, la location dell’evento.

Ecco alcuni degli interventi con i relativi speaker:

The Role Of Crypto Media In The Industry [Kristina Lucrezia Cornèr. Editor-in-Chief. Cointelegraph]

[Kristina Lucrezia Cornèr. Editor-in-Chief. Cointelegraph] Assets On The Lightning Network With Rgb [Federico Tenga. R&D. Bitfinex]

[Federico Tenga. R&D. Bitfinex] Unlocking Power Of Brands For The Metaverse [Sébastien Borget. Co-founder e COO. The Sandbox]

A questi talk si sommano le esclusive Masterclass dell’11 Maggio 2023:

Lightning Network. [Giacomo Zucco. Bitcoin Educator]

[Giacomo Zucco. Bitcoin Educator] Tassazione Delle Criptovalute In Italia. [Stefano Capaccioli. Dottore Commercialista, Revisore Legale]

La qualità degli speaker del Summit internazionale completa l’offerta formativa di un evento che, anno dopo anno, si concentra sulla diffusione del valore della tecnologia blockchain per cambiare le regole del gioco della finanza centralizzata anche attraverso il Corso Blockchain Intensive curato dell’esperto Matteo Vena [Head of Education and Content. Blockchain Week Rome].Le Date e i momenti salienti della 4a edizione della Blockchain Week Rome

8-9-10 maggio 2023 – Corso di formazione “Blockchain Intensive” BWR23.

10-11 maggio 2023 – Summit internazionale BWR23.

9-11 maggio 2023: Networking dal vivo con le più grandi aziende Crypto internazionali: The Nemesis Metaverse, Affidaty, Qtum, CryptoBooks, Crypt&Co, Coinbar, Polkadot, Akt.io, Ateneo Impresa, BitDiver, The Sandbox, Not Fungible Agency, TradingView, WRS, CMS, Bitcashback, Okipo, Moneyviz, Dashero e CryptoHero.it

dal vivo con le più grandi aziende Crypto internazionali: Crypto Party serali, unici nel loro genere, nei locali più esclusivi della capitale italiana.

Tutte le informazioni sul programma dell’evento sono disponibili sul sito ufficiale: