AL VIA “BLOCKCHAIN FORUM ITALIA – 2021”

Giovedì 11 novembre la 4° edizione di nuovo in presenza con esperti italiani e internazionali riuniti presso Hangar21 a Milano per discutere sui temi al centro del dibattito sul mondo della blockchain

Blockchain e sostenibilità, il futuro di Banking & Finance, Digital Assets, Regulations & Policies: sono i quattro macro-temi relativi alla blockchain intorno a cui si delinea il Blockchain Forum Italia, la prima e più importante fiera italiana dedicata al settore ricca di interviste e panel con i massimi esperti della tecnologia blockchain e dell’innovazione digitale nel mondo, organizzata da Blockchain Italia.io e giunta alla sua quarta edizione, in programma, nuovamente in presenza, giovedì 11 novembre 2021 dalle 9:30 alle 18:30 presso Hangar21 in Via Tortona 27, Milano.

«Anche quest’anno il Blockchain Forum Italia si conferma l’incontro di riferimento del mondo blockchain in Italia. Dopo l’evento totalmente online dello scorso anno, siamo felici di organizzare il Forum nuovamente in presenza.

Parteciperanno massimi esperti italiani ed internazionali che discuteranno dei temi più attuali in ambito blockchain e delle sue applicazioni.

E’ importante continuare a informare il pubblico attraverso appuntamenti come questo, sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per arrivare alla partecipazione informata dei cittadini in un momento di forte accelerazione come quello che stiamo vivendo».

Pietro Azzara, fondatore di Blockchain Forum Italia e CEO di Blockchain Italia S.r.l.

Il programma del Forum

L’avvio dei lavori sarà affidato a Pietro Azzara, fondatore del Forum e CEO di Blockchain Italia.io nonché presidente dell’associazione Italia4Blockchain, insieme a Fabrizio Barini, vicepresidente dell’associazione e Segretario Generale di Assofintech.

A seguire, una tavola rotonda dedicata al tema della blockchain e della sostenibilità, con la partecipazione di Pietro Grassano, Business Solutions Director Europe di Algorand, Montse Guardia, Co-founder & CEO di Big Onion e Cristina Mele, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e co-fondatrice dell’Italian Blockchain National Observatory. Subito dopo, un intervento sul tema dell’equilibrio di genere nel mondo della blockchain, con esperte e professioniste guidate nella discussione da Margherita Leder, Board of Directors INATBA e COO di TMP Group.

La giornata vedrà alternarsi relatori d’eccezione come Massimiliano Dragoni (Senior Policer Officer presso la Commissione Europea), Michael Cotton (Algomint CO-founder e CO-Founder di Meld Ventures), Ekin Selcuk (Marketing Manager Tinyman), David Garcia (CEO & Managing Partner – Borderless Capital), Orlando Merone (Country Manager di Bitpanda), Filippo Zatti (Coordinatore Scientifico BABEL- Università degli Studi di Firenze; INATBA Academic Advisory Board) e tanti altri. Ampio spazio verrà anche dato al tema del futuro della finanza con una esclusiva intervista a David Garcia sugli investimenti in progetti di criptovaluta DeFi.

Inoltre verrà lanciata un’iniziativa esclusiva legata agli mondo degli NFT con un cryptoartista e a conclusione del Forum gli ospiti saranno invitati a partecipare a un esclusivo aperitivo di networking durante il quale avranno l’occasione di discutere sui temi trattati nel corso della giornata.

Come partecipare al Blockchain Forum Italia

Si può partecipare al Blockchain Forum Italia ed avere l’opportunità di incontrare gli speaker, gli ospiti e gli sponsor, attraverso l’acquisto di biglietti, disponibili in numero limitato a questo link.

Maggiori informazioni su: https://blockchainforumitalia.com/