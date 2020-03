AIBC Manila porta la Blockchain e ai in Asia

AIBC Manila aprirà le porte in Asia scalda i motori il principale Summit Blockchain e AI tecnologico emergente per facilitare le nuove attività nella regione

SiGMA Group, la società di eventi dietro il vertice AIBC di Manila, ha annunciato il formato dell’evento e ciò che lo distingue dalla massa.

Dopo tre vertici AIBC di grande successo a Malta, in Europa, l’azienda ha puntato gli occhi sul mercato asiatico con l’obiettivo di plasmare il futuro della tecnologia emergente nella regione e seminare nuove opportunità sia per le aziende locali che per quelle occidentali.

Il vertice inaugurale AIBC di Manila si svolgerà dall’8 al 9 giugno 2020, riunendo marchi chiave provenienti dall’ovest e attori chiave nei mercati asiatici per esplorare nuove opportunità e stabilire relazioni.

È un evento per unire i settori globali di AI, blockchain, IoT, Quantum Tech e altre tecnologie emergenti per unire la conversazione e modellare il futuro.

Combinando un piano espositivo per espositori di livello mondiale, un villaggio start-up per l’innovazione e un’agenda della conferenza estremamente popolare, il vertice AIBC di Manila si affianca all’evento SiGMA Manila, creando più opportunità di sinergia tra i settori complementari di iGaming e blockchain.

Con la solita selezione di relatori leader in fila per ispirare il pubblico con la loro esperienza e intuizioni uniche, la fase della conferenza affronterà tutti gli ultimi sviluppi in AI, blockchain, Internet of Things, Big Data, Quantum Technology e FinTech.

Le passate edizioni AIBC hanno visto relatori di fama mondiale Akon (artista vincitore della grammatica e leader di impatto sociale), i fratelli Winklevoss, John McAfee, il primo cittadino robot di Sophia il mondo, Tim Draper, Anthony Pompliano e molti altri.

Eman Pulis, fondatore e CEO di SiGMA, ha commentato: “Siamo colpiti dal vivace spirito imprenditoriale nel sud-est asiatico, in particolare a Manila e nelle Filippine. Ecco perché crediamo che ICE, SiGMA e AIBC -- Asia -- dovrebbero essere tenuti a Manila. Attendo con entusiasmo la prima edizione del prossimo giugno 2020. Il feedback dei nostri precedenti partecipanti in Europa è stato travolgente. “

La planimetria per l’Asia si sta già riempiendo rapidamente. Informazioni dettagliate sui nostri pacchetti di sponsorizzazione ed espositore sono disponibili sul nostro sito.



Per informazioni sulle opportunità di esposizione e sponsorizzazione, si prega di contattare Sofya Puzhaykina a sofya@maltablockchainsummit.com

Visita www.aibcsummit.com per ulteriori dettagli sulla conferenza Blockchain e AI a Manila.