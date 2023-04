7 AL VIA: AL TEATRO SISTINA, LA 4A EDIZIONE DELLA BLOCKCHAIN WEEK ROME 2023

Mancano 7 giorni alla Blockchain Week Rome 2023. Dall’8 all’11 maggio prenderà vita, per la quarta volta nella sua storia, l’evento crypto e Web3 più importante d’Italia.

La Blockchain Week Rome anche quest’anno darà voce ai maggiori Opinion Leader del settore e fornirà visibilità a tutte le più importanti Aziende della criptosfera.

Per quattro intense giornate, il prestigioso Teatro Sistina a Roma diventerà la sede italiana del Web3.

La BWR23 è un appuntamento imperdibile per chi desidera migliorare la propria conoscenza in ambito Bitcoin, Blockchain, Metaverso, NFT, DeFi attraverso il Corso Blockchain Intensive [8-9-10 maggio] tenuto da docenti esperti come Matteo Vena [Head of Education and Content, Blockchain Week Rome] e mediante il Summit Internazionale [10-11 maggio] dove si susseguiranno gli speech di speaker come: Sébastien Borget, Giacomo Zucco, Paolo Ardoino, Federico Tenga, Kristina Lucrezia Cornèr Kévin Régis, Stefano Capaccioli, Miguel Palencia, Marco Tullio Giordano, Vincenzo Rana, Gianluca Massini Rosati, Valerio Dalla Costa, Luca Vignali, Massimo Musumeci, Riccardo Masutti, Lars Schlichting e Alessandro De Grandi.

Da non perdere le Masterclass BWR23 [11 maggio 2023]

«Lightning Network» tenuta da Giacomo Zucco

« Tassazione Delle Criptovalute In Italia» a cura di Stefano Capaccioli

L’evento offre opportunità di networking, apprendimento e divertimento mediante Meetup e Crypto Party serali e il supporto, in qualità di sponsor, di Brand internazionali di altissimo profilo, protagonisti del Web3:

The Nemesis Metaverse, Affidaty, Qtum, CryptoBooks, Crypt&Co, Coinbar, VVITA, Polkadot, Akt.io, Ateneo Impresa, BitDiver, The Sandbox, Knobs, Not Fungible Agency, Internet Computer, TradingView, WRS, CMS, Bitcashback, Okipo, Moneyviz, Cryptonite, Directa, Best Crypto, The Life of Moji, Digitech, Dashero e CryptoHero.it.

Tutte le informazioni sulla Blockchain Week Rome 2023 sono disponibili sul sito ufficiale: https://blockchainweekrome.com/