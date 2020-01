Walmart Canada e DLT Labs lanciano la Blockchain industriale più grande al mondo

Walmart Canada – in collaborazione con DLT Labs – ha lanciato quella che credono sia la più grande soluzione blockchain di produzione completa al mondo per qualsiasi applicazione industriale.

Si tratta di una rete di pagamento di merci basata su blockchain progettata su misura che ora si sta diffondendo tra i 70 vettori di trasporto di Walmart Canada con l’obiettivo di aumentare la fiducia, l’efficienza e il risparmio tra Walmart e i suoi vettori. Tutti i vettori della rete nazionale sono on-imbarcati e pronto ad andare in diretta su 1 febbraio.

L’iniziativa è stata sostenuta internamente da John Bayliss, Senior Vice President of Logistics, Walmart Canada. Bayliss spiega come è nata l’iniziativa: “Avevamo alcuni corrieri molto vocali che si lamentavano dei tempi di consegna per sistemare i conti. Sapevamo che si trattava di problemi di sistema e non di problemi delle persone.

All’inizio, uno dei nostri leader tecnologici ha suggerito che una rete blockchain potrebbe essere interessante, ma non ne eravamo davvero sicuri. L’unica cosa che sapevamo è che non siamo assolutamente esperti di blockchain e se dovessimo seguire questa strada, avremmo bisogno di un partner che fosse disposto a co-creare con noi.

Quindi, ho rivolto la sfida al team e questo ci ha portato ai laboratori DLT. ”

La partnership con DLT è stata uno sforzo lungo tutto l’anno in cui il duo ha collaborato alla personalizzazione di una soluzione di pagamento merci abilitata alla blockchain per soddisfare le esigenze uniche di Walmart e basarsi sulla piattaforma della catena di fornitura di DLT.

Loudon Owen, presidente e amministratore delegato di DLT Labs, spiega come funziona. “Il nuovo sistema utilizza la tecnologia di contabilità distribuita per tenere traccia delle consegne, verificare le transazioni e automatizzare i pagamenti e la riconciliazione delle fatture tra Walmart Canada e i suoi corrieri che consegnano merci a oltre 400 negozi al dettaglio in tutto il Canada ogni anno.”

Owen descrive gli aspetti più tecnici: “La piattaforma integra e sincronizza in tempo reale tutta la catena di approvvigionamento merci e i dati logistici di Walmart in Canada, aggregando i dati tra Walmart e la sua flotta di camion di terze parti su un libro mastro condiviso. Automatizza inoltre l’enorme numero di calcoli per consentire fatturazione, pagamenti e regolamento in tempo reale.

Inoltre, è integrato con i sistemi legacy di ogni azienda, quindi ogni organizzazione può continuare a seguire i suoi processi esistenti senza riqualificazione o un nuovo investimento in tecnologia. ”

Walmart Canada e DLT Labs hanno lanciato la rete di pagamento delle merci basata su blockchain a gennaio 2019 con Bison Transport come vettore di roll-out. Dopo il successo del pilot, i restanti vettori di Walmart Canada hanno iniziato a salire a bordo nell’ottobre 2019. I restanti vettori di Walmart Canada saranno attivi sul sistema il 1 ° febbraio 2020, che sarà accessibile in diversi modi, tra cui un portale web, “da sistema a sistema” “tramite API e un’applicazione mobile facile da usare.

La collaborazione di Walmart Canada e DLT Labs si è estesa a Bison Transport poco dopo che le parti hanno iniziato a lavorare sul “come”. Bison ha svolto un ruolo essenziale Bayliss afferma: “Il nostro problema di pagamento delle merci è stato un vero punto di dolore per i nostri corrieri. Avere a bordo uno dei nostri principali corrieri era fondamentale perché sapevamo se avremmo sviluppato una soluzione praticabile e scalabile – avrebbe dovuto funzionare anche per i corrieri. ”

Continua, “Bison è uno dei dieci principali fornitori di trasporti in Canada. Dal loro punto di vista non siamo stati in grado di riconciliare i dati il più rapidamente possibile. Ci sono state controversie su quali dati stavamo utilizzando, inclusa la tempestività con cui stavamo pagando. ”

Rod Hendrickson, VP Finance, Bison Transport, condivide la sua prospettiva. “Questa iniziativa blockchain era un nuovo paradigma che aveva la capacità di migliorare notevolmente i flussi di lavoro, ridurre le pratiche burocratiche e rendere più efficiente il business che facciamo con Walmart. Abbiamo accolto con favore l’apertura e la trasparenza di Walmart e alla fine siamo stati contenti di avere avuto la capacità di lavorare con Walmart e DLT come colleghi per creare una soluzione reciprocamente vantaggiosa che funziona bene per Bison Transport e Walmart Canada. ”

Il team congiunto ha operato con tre semplici obiettivi condivisi da Walmart e DLT:

1. Risolvi i problemi di pagamento del corriere.

2. Promuovere l’efficienza nei modi di lavorare oggi.

3. Aumentare la visibilità e la fiducia nel processo di pagamento delle merci.

Bayliss afferma che avere obiettivi condivisi era importante. “Continuavamo a tornare a questi” principi fondamentali “perché sapevamo che se avessimo potuto raggiungere questi obiettivi comuni, avremmo avuto una soluzione con la quale ci saremmo sentiti a nostro agio. Abbiamo condiviso tutti questo impegno: Bison, DLT e Walmart. ”

Alla fine la piattaforma è stata sviluppata con ampia trasparenza, utilizzando la tecnologia blockchain come base. Bayliss riflette: “Si trattava di allinearsi dietro la ricerca di un modo per arrivare a una versione della verità. L’uso della blockchain ci ha permesso di trovare una soluzione su cui concentrarci insieme, non solo un’iniziativa Walmart.

Ciò significava guardare gli input in modo diverso e trovare modi per ottimizzare l’intera catena di approvvigionamento, non solo per ciò che Walmart voleva. Dal nostro punto di vista, ora siamo in grado di essere molto più efficienti nel modo in cui elaboriamo e gestiamo i dati relativi alla nostra relazione con Bison e tutti gli altri corrieri.

“In precedenza i pagamenti erano monitorati e valutati in un modo eccessivamente difficile ed estremamente manuale, dato il volume di dati e la complessità delle informazioni di cui disponiamo. I laboratori DLT guidano il team congiunto a sviluppare davvero qualcosa che dovrebbe essere un modello per l’industria. ”

Hendrickson è d’accordo. “Dal punto di vista di Bison, c’è molta più chiarezza nel modo in cui lavoriamo con Walmart. La trasparenza e l’integrità che abbiamo costruito, non solo nel nuovo processo e sistema di pagamento delle merci, ma nel modo in cui abbiamo lavorato in modo collaborativo lungo la strada, ha notevolmente rafforzato il nostro rapporto con Walmart. ”

La linea di fondo? È la linea di fondo – per tutte le aziende. Il nuovo sistema di pagamento merci che utilizza la tecnologia di contabilità distribuita (blockchain) ha portato a una maggiore fiducia, efficienza e risparmio.

E il vantaggio collaterale? Un nuovo apprendimento su come sbloccare veramente il potere dell’innovazione con la giusta mentalità attraverso obiettivi condivisi e co-creazione.