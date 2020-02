Tech Mahindra lancia l’acceleratore Blockchain per il Telangana Blockchain District

La società di servizi IT Tech Mahindra ha lanciato il T-Block Accelerator , il programma di accelerazione inaugurale per il Telangana Blockchain District in collaborazione con il governo statale e IBC Media , una società di gestione dell’innovazione.

L’iniziativa è rivolta alle startup che hanno un forte caso d’uso blockchain, accelerando la crescita delle start-up e contribuendo alla crescita complessiva del settore.

Jayesh Ranjan, Segretario Principale, Dipartimento ITE & C, Telangana, ha dichiarato: “Telangana è impegnata nella sua visione di posizionare Hyderabad come una delle principali città Blockchain del mondo. … Questo acceleratore sarà un portatore di torcia per molteplici futuri acceleratori di blockchain nel paese e siamo entusiasti di collaborare con Tech Mahindra per identificare e promuovere soluzioni innovative basate su blockchain per risolvere i problemi del mondo reale. ”

Attraverso questa iniziativa, Tech Mahindra, consentirà la creazione di un ecosistema che consentirà alle startup di risolvere problemi aziendali difficili per i clienti in diversi settori industriali. Il governo di Telangana contribuirà a fornire il quadro normativo richiesto per consentire e promuovere la crescita della Blockchain.

Rajesh Dhuddu, Global Practice Leader, Blockchain, Tech Mahindra, ha dichiarato: “Come parte della nostra carta TechMNxt, noi di Tech Mahindra siamo stati rialzisti nei nostri sforzi per espandere l’adozione della blockchain in India e nel mondo.

La nostra collaborazione con il governo statale per il distretto di Blockchain di Telangana nasce dal nostro desiderio di costruire un’infrastruttura di supporto di livello mondiale per le startup blockchain e rendere Hyderabad una destinazione di scelta tra diversi imprenditori new-age ed evangelisti blockchain ”.

Il lancio dell’acceleratore è un altro passo da parte del governo di Telangana per rendere lo stato la “Blockchain Capital of the World”.

A tal fine nel 2018 è stato firmato un protocollo d’intesa ( MoU ) tra il governo di Telangana e Tech Mahindra. Il programma sarà gestito da IBC Media. “Come società guidata dal potenziale delle tecnologie emergenti, dalla crescita sostenibile e dallo spirito imprenditoriale, siamo fortemente in sintonia con la visione del governo Telangana di promuovere l’innovazione in India e siamo entusiasti delle possibilità”, ha affermato Raghu Mohan, CEO, IBC Media .

Le iscrizioni per T-Block Accelerator sono iniziate dal 3 febbraio, con un boot camp di una settimana, seguito da un programma di allenamento intensivo di quattro settimane.

Le startup partecipanti riceveranno tutoraggio e guida dai principali esperti dello spazio startup e blockchain. Il programma include workshop, presentazioni, discussioni e incarichi progettati per impartire le conoscenze pratiche necessarie per costruire prodotti blockchain rilevanti con applicazioni del mondo reale.