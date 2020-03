Superare la crisi Coronavirus grazie alla blockchain ed alla STAMPA 3D

Quella che sembrava fantascienza poche settimane fa è ora molto reale. Film come Outbreak , Contagion e Virus sembrano ogni giorno più simili a documentari.

Mentre combattiamo COVID-19, un grosso problema che aumenterà solo è l’interruzione delle catene di approvvigionamento.

Questa interruzione è stata tanto devastante quanto rapida. Vi è una domanda senza precedenti per alcuni prodotti (il disinfettante per le mani non è mai stato così popolare), così come la produzione di altri prodotti si interrompe a causa della mancanza di parti.

La nostra ricerca riguarda la gestione delle catene di approvvigionamento in caso di crisi e l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale, la stampa 3D e la blockchain .

Queste tecnologie, che sembravano anche fantascienza poco tempo fa, possono aiutare il mondo a riprendersi da una crisi e prepararsi meglio a quella successiva.

Offerta e domanda

Esistono diverse sfide che queste tecnologie possono affrontare. Uno di questi è prevedere in che modo le persone rispondono a eventi senza precedenti. Impennate impreviste nella domanda di disinfettanti per le mani, ad esempio, hanno portato le fabbriche di profumi in Francia a passare alla produzione di gel per le mani negli ospedali per aumentare l’offerta.

I decisori faticano a prevedere dove e quando arriverà la domanda, oltre a quanto ci sarà. È qui che l’IA può aiutare identificando i modelli e predicendo cosa accadrà dopo. Aiuta i decisori a far fronte al sovraccarico di informazioni acquisendo e aggregando dati da una varietà di fonti. Queste tecniche stanno aiutando a identificare i pazienti ad alto rischio a Chicago, anche quando i test sono limitati.

Un’altra sfida è mantenere l’offerta, soprattutto quando le catene di approvvigionamento dipendono da una fonte che è interessata da interruzioni impreviste. La battaglia dell’Italia con la pandemia significa naturalmente che le forniture di pasta sono interrotte altrove.

È qui che entra in gioco la stampa 3D . La stampa 3D comporta la creazione di elementi strato per strato, direttamente da file digitali. Permette di fare le cose dove e quando sono necessarie, senza i costosi strumenti o stampi richiesti dalla produzione di massa. Sebbene la realizzazione di un singolo prodotto possa costare di più, la stampa 3D può rendere la produzione più veloce e più reattiva al cambiamento della domanda, anche per la pasta .

Quindi, se le case automobilistiche, ad esempio, sfruttano la stampa 3D, allora improvvisamente diventa molto più fattibile per loro passare rapidamente alla realizzazione di ventilatori per ospedali, come suggerito dal governo britannico.

Tuttavia, ciò presuppone che possano accedere a progetti affidabili ed elenchi di parti per questi prodotti specializzati e altamente tecnici. A tal fine, sono in corso sforzi per creare ventilatori open source . I test di sicurezza e la certificazione saranno fondamentali o questi sforzi ben intenzionati potrebbero fare più danni che benefici.

Verifica sulla Blockchain

I prodotti falsi e le attrezzature mediche sono già stati un problema durante questa crisi. Quindi essere in grado di tracciare dove sono le cose e da dove provengono per garantire che siano autentici è vitale.

Blockchain può aiutarti perché fornisce un registro aperto e distribuito delle transazioni. Chiunque debba essere in grado di vedere il record è in grado di farlo, ma nessuno è in grado di modificarlo o eliminarlo.

Assicura che le transazioni siano trasparenti e tracciabili, trasformando una catena di approvvigionamento in una “catena” digitale di “blocchi” permanentemente visibili. Questo aiuta a mantenere la fiducia tra tutte le parti interessate.

Ad esempio, in Cina viene utilizzato per rintracciare e confermare la fonte degli annunci pubblici, contribuendo a eliminare informazioni false.

Inoltre, la blockchain abilita i contratti intelligenti, che trasferiscono automaticamente fondi quando sono soddisfatte determinate condizioni. Brooklyn Microgrid utilizza contratti intelligenti per consentire alle case con pannelli solari di vendere energia ai propri vicini (ogni unità viene automaticamente conteggiata e pagata).

Blockchain aiuta anche a ridurre al minimo l’inflazione dei prezzi , garantisce che l’attrezzatura giusta arrivi alle persone giuste e aiuta a distribuire i costi in modo equo e trasparente.

Ciò può essere vitale quando le fabbriche di proprietà privata producono beni per i servizi pubblici e dovrebbero essere rimborsate dal denaro dei contribuenti.

Individualmente, ciascuna di queste tecnologie può avere un ruolo importante nella gestione dell’interruzione della catena di approvvigionamento. Il valore più grande, tuttavia, viene quando vengono combinati.

Ciò richiede investimenti in competenze e infrastrutture. Gli investimenti privati di una serie di aziende stanno guidando lo sviluppo, ma strategie governative coordinate, da Industrie 4.0 in Germania a Made in China 2025, possono aiutare guidando gli investimenti, supportando l’adozione della tecnologia e superando una carenza di competenze.

Aiutare la ripresa

La gestione di una crisi comporta tre serie di decisioni relative alla preparazione, alla risposta e al recupero. Man mano che la pandemia di coronavirus si evolve, l’attenzione è ora saldamente focalizzata sulla risposta. Ma la ripresa potrebbe essere ancora più impegnativa.

La portata senza precedenti dell’impatto sembra destinata a cambiare la vita, indipendentemente dal modo in cui interagiamo o abbiamo anche dei lavori a cui tornare dopo l’autoisolamento.

L’acquisto di panico di maschere protettive e prodotti per l’igiene è sintomatico della mancanza di fiducia nelle istituzioni e della loro capacità di proteggerci. Tuttavia, proprio come i film di fantascienza vedono gli umani riunirsi per salvare il mondo, la risposta a questa pandemia ha visto le istituzioni collaborare per condividere le risorse, dalle camere d’albergo alle linee di produzione.

Investire in AI, stampa 3D e blockchain può aiutare le aziende a essere più sensibili ai cambiamenti nella domanda e nell’offerta e rendere le loro catene di approvvigionamento più resistenti.

Utilizzando queste tecnologie in collaborazione, dovremmo anche essere meglio preparati a prevedere, rispondere e riprenderci dalla prossima crisi che minaccia il mondo.