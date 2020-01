The Nemesis al CES2020 di Las Vegas riscuote successo tra gli investitori della Silicon Valley e si prepara a chiudere il round bridge in previsione del serie A

Alessandro De Grandi e Riccardo Zanini, founder di Undo Studios SA, hanno presentato The Nemesis al pubblico del CES 2020 a Las Vegas.

È stata un’occasione speciale per parlare del progetto a oltre 60 investitori qualificati della Silicon Valley.

La presentazione è stata un successo: la giuria ha apprezzato il pitch di 5 minuti e ha posto domande approfondite sul modello di business e sull’integrazione con la blockchain.

Successivamente, il pranzo con gli investitori ha dato ai founder di The Nemesis la possibilità di fare networking e incontrare importanti angel e venture che sono apparsi molto interessati a partecipare a questo round bridge in preparazione del round serie A che verrà aperto nei prossimi mesi.

“È piaciuto il concetto di branded experience” ha commentato il CEO e founder Alessandro De Grandi, “sono emerse enormi affinità con il mondo di Hollywood e si è discusso del grande potenziale per l’applicazione della piattaforma a sport di nicchia come skateboard, surf e parkour e ai nuovi e-sports.”

The Nemesis è uno dei 5 progetti premiati sulla base del miglior pitch, del modello di business e delle opportunità di scalabilità.

“Torniamo a casa con la consapevolezza ancora più forte che il progetto ha tutte le potenzialità per avere successo e che il mercato americano è uno dei più ricettivi e interessanti, soprattutto per l’approccio degli investitori stessi che sono apparsi preparati e consapevoli che per un grande progetto servono investimenti adeguati” conclude Riccardo Zanini, il CMO e co-founder di The Nemesis.