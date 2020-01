Ieri, Samsung SDS e il fornitore di servizi di telecomunicazione Syniverse hanno annunciato una partnership per sviluppare una piattaforma di pagamenti mobili basata su blockchain.

La piattaforma blockchain mira a consentire transazioni senza soluzione di continuità tra operatori mobili e imprese nei mercati logistico, finanziario, dei viaggi e dell’ospitalità, dei media e dell’intrattenimento e al dettaglio.

La principale società di private equity Carlyle Group possiede Syniverse, che afferma che elabora $ 35 miliardi in transazioni mobili all’anno e si connette a 7 miliardi di dispositivi.

In base all’accordo, la piattaforma Nexledger Universal basata su blockchain di Samsung SDS funzionerà in parallelo con la soluzione blockchain di Syniverse Universal Commerce per la compensazione e il regolamento, nonché la sua piattaforma Mobile Engagement (messaggistica).

L’obiettivo è sviluppare una piattaforma comune che funzionerà per qualsiasi operatore di telefonia mobile e qualsiasi utente possa inviare denaro, punti fedeltà o valute digitali ad altri utenti o commercianti in tutto il mondo.

Samsung e Syniverse descrivono la piattaforma come “Il tuo numero di telefono è diventato il tuo metodo di pagamento più semplice”. Inoltre, la piattaforma viene commercializzata come indipendente dal portafoglio, il che significa che gli utenti non devono registrarsi per un nuovo portafoglio mobile per utilizzare il sistema di pagamento.

Ma il suo utilizzo potrebbe non essere limitato alle applicazioni orientate al consumatore. 5G e IoT sono probabilmente due driver chiave dietro la collaborazione. Man mano che i dispositivi iniziano a comunicare e a interagire tra loro, è necessario regolare queste transazioni.

La ricerca di Syniverse ha dimostrato che il 5G sta incoraggiando il 60% delle aziende statunitensi di telecomunicazioni mobili a spostare i loro modelli di business dai consumatori alle imprese. E il 90% degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato per la praticità della fatturazione e dei pagamenti.

Syniverse ha realizzato la sua piattaforma Universal Commerce in collaborazione con IBM. Consente alle aziende di cancellare e regolare le transazioni utilizzando contratti intelligenti, eliminando i processi manuali. Syniverse afferma che la piattaforma può essere ridimensionata per qualsiasi settore e contribuisce alla riconciliazione, alla fatturazione e ad altre funzioni.

Nel frattempo, Nexledger Universal di Samsung SDS è una piattaforma blockchain aziendale che fornisce una serie di strumenti e API comuni con una scelta di blockchain sottostanti tra cui Hyperledger Fabric, Ethereum e il suo algoritmo di consenso proprietario Nexledger.

La piattaforma può interagire con diverse architetture di portafogli. Samsung offre anche una rete di test Nexledger per le aziende per sviluppare applicazioni blockchain e avviare prove di concetti.

L’anno scorso, la società ha completato un pilota di fatturazione tra corrieri con la francese Telco Orange e Mobile TeleSystems (MTS) Russia. Non è chiaro se il pilota abbia utilizzato la piattaforma di commercio universale.

Samsung SDS ha fatto passi da gigante nello spazio blockchain. L’anno scorso, la società ha introdotto il software Accelerator in grado di accelerare le transazioni di Hyperledger Fabric fino a dieci volte.

Una collaborazione significativa è la partnership con Pega e Tech Mahindra per sviluppare una soluzione di tracciabilità blockchain per le catene di approvvigionamento. Samsung SDS sta inoltre sviluppando “servizi logistici doganali di esportazione” per i servizi doganali coreani .