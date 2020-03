primo corso di laurea in ingegneria blockchain approvato ufficialmente in cina

Il Ministero della Pubblica Istruzione della Cina ha appena concesso l’approvazione della CUIT (University of Information Technology) di Chengdu per aprire il primo corso di laurea in ingegneria blockchain.

L’ammissione e l’iscrizione inizieranno quest’anno, secondo un rapporto dell’agenzia Chinanews del 4 marzo.

La Cina vede il potenziale della blockchain di influenzare l’economia sociale e lo sviluppo delle informazioni

Il primo importante progetto di ingegneria blockchain della Cina mira a tenere il passo con gli sviluppi in continua evoluzione dell’economia sociale e dell’informatizzazione sociale. Il principale sembra fornire formazione per i talenti tecnici della blockchain per soddisfare le esigenze del settore blockchain.

Il design dei corsi mira a fornire agli studenti le competenze nella progettazione del sistema blockchain, nella gestione dei progetti e nell’implementazione.

Il programma consentirà ai futuri professionisti della blockchain di acquisire competenze in informatica e tecnologia, teoria di base della tecnologia blockchain e metodi di sviluppo del progetto blockchain, secondo il rapporto.

La Cina sta accelerando l’implementazione della blockchain

La stampa internazionale ha recentemente riferito che, al fine di combattere il coronavirus, la Cina si è rivolta alla tecnologia blockchain per gestire i dati medici, tracciare l’offerta di materiali per la prevenzione dei virus e consultare il pubblico.

L’ufficio delle imposte di Pechino ha anche annunciato ufficialmente che inizierà a implementare la fatturazione blockchain all’interno della città il 2 marzo.

Nel gennaio dell’anno scorso la Food and Drug Administration del distretto di Chongqing Yuzhong avrebbe applicato la blockchain per rafforzare la supervisione della qualità degli alimenti e dei farmaci.