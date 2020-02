Perchè il voto Blockchain non è più sicuro come pensavamo?

La tecnologia Blockchain è stata pubblicizzata nel corso degli anni come qualcosa di rivoluzionario.

È in grado di molto di più di un semplice rinnovamento della nostra infrastruttura finanziaria così come la conosciamo. È già stato testato nelle catene di approvvigionamento e persino nei sistemi di voto .

La sicurezza del voto in blockchain

Dato l’ultimo fiasco che coinvolge i caucus democratici dell’Iowa , forse la blockchain avrebbe potuto essere utilizzata per garantire la sicurezza delle identità degli elettori e come assicurazione che un tale evento non si sarebbe mai verificato in primo luogo.

La situazione sembra coinvolgere diversi elettori democratici nello Iowa, che attualmente stanno cercando un candidato democratico per combattere per la presidenza questo prossimo novembre contro l’attuale residente della Casa Bianca Donald Trump .

Evidentemente si è verificato un problema tecnico che ha potenzialmente rimosso diversi file di voto registrati dal sistema attuale. Di conseguenza, non è chiaro quante persone abbiano votato nei caucus e per chi abbiano votato. Ciò provoca paure che implicano frodi degli elettori e vulnerabilità generali del sistema.

Molti credono che la blockchain avrebbe potuto impedirlo, ma altri non sono d’accordo. In effetti, una fonte sta affermando che la “rivoluzione blockchain” non si verificherà per almeno altri dieci anni.

Martha Bennett – vice presidente e analista principale presso una società chiamata Forrester – afferma che negli ultimi anni, ci sono stati diversi esempi di tecnologia blockchain utilizzata per le elezioni locali come mezzo per mantenere un po ‘più sicure le informazioni degli elettori.

Il problema, tuttavia, è che la tecnologia è ancora troppo nuova per renderla completamente invulnerabile, e ci sono ancora tanti problemi di privacy con il voto blockchain quanti sono gli invii nelle schede di carta.

Lei spiega:

Non esiste l’immutabilità completa. Sarai sempre in grado di cambiare qualcosa. È solo un caso di quanto sia difficile, ma nel caso della blockchain, è ovvio quando succede, il che è un deterrente.

Un importante studio si è verificato nella città di Zugo, in Svizzera, tra il 2017 e il 2018. Zugo, come tutti sappiamo, è la patria di quella che è stata affettuosamente soprannominata “Crypto Valley”, una regione che ospita diverse nuove imprese e società di avvio basate su criptovaluta e blockchain . D

urante questo periodo di due anni, sono stati testati diversi sistemi blockchain progettati per aiutare con il voto, in cui centinaia di partecipanti con ID digitali si sono registrati per esprimere il proprio voto elettronicamente.

I problemi persistono

Mentre la maggior parte di questi partecipanti era entusiasta delle prospettive di ciò che è stato soprannominato “e-voting”, molti hanno spiegato in un sondaggio dopo l’evento che non credevano che la blockchain rendesse il voto ancora più sicuro.

Inoltre, oltre il 15% ha dichiarato di non sentirsi a proprio agio con il sistema di voto blockchain com’era, ritenendo che non fosse abbastanza sicuro.

Forse quelle paure erano giustificate.

Poco dopo lo studio delle votazioni è stato suggerito che qualcuno avesse tentato di accedere al sistema e di truccare i risultati.