Per favorire l’adozione della Blockchain il Governo Australiano pubblica la roadmap ufficiale

Il governo australiano ha rilasciato oggi una roadmap blockchain nazionale. La tabella di marcia di 52 pagine elenca un approccio in 12 fasi che il governo ha affermato che prenderà per aiutare l’Australia a progredire verso “un futuro potenziato dalla blockchain”.

Il governo australiano ha rilasciato una roadmap blockchain nazionale per aiutare a guidare l’adozione della tecnologia nel paese.

Il documento ufficiale del Governo Australiano

La tabella di marcia di 52 pagine , pubblicata dal Dipartimento dell’Industria del governo, ha osservato che la blockchain ha il potenziale per creare posti di lavoro, risparmiare denaro delle aziende e migliorare la crescita economica dell’Australia.

La tabella di marcia quinquennale spera di portare quadri normativi, aiutare le persone a sviluppare abilità blockchain e aumentare le opportunità di investimento e collaborazione globali.

In particolare, la tabella di marcia elenca un approccio in 12 fasi che il governo ha affermato che prenderà per aiutare l’Australia a progredire verso “un futuro potenziato dalla blockchain”.

Piano quinquennale

1. Formalizza il comitato consultivo della roadmap blockchain nazionale e rinominalo nel comitato direttivo della roadmap blockchain nazionale

2. Istituire gruppi di lavoro per l’analisi dei casi d’uso della blockchain

3. Indagare le opzioni per i casi d’uso in settori come l’agricoltura, l’istruzione e la finanza

4. Istituire un gruppo di utenti blockchain governativi per discutere degli apprendimenti dai casi d’uso governativi esistenti

5. Cerca a livello internazionale per identificare esempi di paesi che usano la blockchain per fornire servizi pubblici efficienti

6. Lavorare a stretto contatto con i fornitori di blockchain per impegnarsi con il programma di iniziativa per la ricerca e l’innovazione delle imprese

7. Assicurati che la blockchain sia inclusa in un lavoro politico più ampio

8. Aiuta a sviluppare framework e contenuti del corso comuni per le qualifiche blockchain

9. Collabora con Austrade [The Australian Trade and Investment Commission] su un programma di sviluppo delle capacità per le start-up blockchain australiane

10. Collabora con Austrade per offrire un programma di investimenti inbound incentrato sulla blockchain

11. Sfruttare gli accordi bilaterali esistenti per considerare progetti pilota con altri paesi

12. Collaborare con i dipartimenti governativi competenti per garantire che le imprese australiane possano connettersi alle infrastrutture del commercio digitale.

Promuovere l’adozione

“Insieme, possiamo guidare lo sviluppo e l’adozione a lungo termine della tecnologia blockchain e capitalizzare le straordinarie opportunità economiche e sociali che offre”, ha affermato Karen Andrews, ministro australiano per l’industria, la scienza e la tecnologia.

Il governo ha affermato che la tecnologia blockchain, insieme ad altre tecnologie, può contribuire ad aggiungere un valore aziendale stimato di 175 miliardi di dollari entro il 2025.

“È fondamentale che l’Australia e le nostre società tecnologiche siano all’avanguardia rispetto a uno dei settori tecnologici in più rapida crescita al mondo”, ha affermato Simon Birmingham, senatore e ministro del commercio, del turismo e degli investimenti.