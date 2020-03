MyTVchain la prima piattaforma WebTV su Blockchain dedicata a club sportivi e atleti

MyTVchain registra una crescita per la prima piattaforma Web TV Blockchain dedicata a club sportivi e atleti.

Sophia Antipolis (Francia) e Singapore: la prima piattaforma Web TV dedicata a società sportive e atleti è stata aperta nell’ottobre 2018 e ha già vinto oltre 33.000 utenti e canali Web TV per società sportive in oltre 50 paesi, con oltre 1,5 milioni di visite nel solo il primo mese dell’anno.

La società aveva già annunciato, a settembre 2019, che il canale “Sport in Francia” lanciato su iniziativa del Comitato nazionale olimpico e sportivo francese (CNOSF), si era unito alla piattaforma per sviluppare la promozione di tutte le discipline, tutte le federazioni e i loro club.

La società sta sviluppando la sua tecnologia basata su blockchain consentendo agli utenti di condividere lo spazio di archiviazione e la larghezza di banda.

Il token MyTV verrà utilizzato per remunerare non solo gli utenti e la comunità in queste condivisioni, ma anche per remunerare gli utenti che condivideranno i contenuti dei loro club sui loro social network.

Una volta guadagnati i token MyTV, gli utenti saranno in grado di fare donazioni ai loro club sportivi preferiti o anche acquistare servizi come abbonamenti ai canali o accedere a contenuti esclusivi tramite token.

Con una community di diverse migliaia di utenti e fan, l’azienda avvia una vendita privata dei suoi token MyTV dal 15 al 28 febbraio e offre sconti fino al 90%. Le condizioni di vendita sono disponibili su https://mytvchain.io/press .

I partecipanti possono registrarsi e creare il proprio portafoglio su https://ieo.mytvchain.com/press .

Se la vendita dei token MyTV non raggiunge il valore di 8 milioni di euro, un IEO (Initial Exchange Offer) avrà luogo dal 29 febbraio al 27 marzo sugli scambi Latoken e Vindax.

Xavier Gesnouin, presidente di MyTVchain specifica che “la crescita della piattaforma in termini di pubblico ci consente di accelerare la sua monetizzazione con il lancio in poche settimane di una serie di servizi per club sportivi e tifosi, basati sul token MyTV che verrà elencato sugli scambi dopo l’IEO.

Diversi gruppi di media ci hanno contattato e desiderano unirsi a noi, avremo sicuramente il piacere di fare presto annunci. ”