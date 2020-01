Mercedes sfrutterà la Blockchain per le vetture elettriche ad emissione zero

Il marchio automobilistico di lusso Mercedes-Benz si è posto un ambizioso compito di lanciare una nuova flotta di autovetture a emissioni zero in meno di 20 anni.

Nell’ambito di questa iniziativa, il costruttore del veicolo ha iniziato osservando la trasparenza delle emissioni di CO2 nella catena di approvvigionamento del cobalto.

Il cobalto è un aspetto importante della produzione automobilistica, ma è anche diventato un focolaio per i produttori di veicoli che non sono contrari a utilizzare il potere della tecnologia blockchain per tracciare e rintracciare questo minerale vitale.

In primo luogo, BMW ha dichiarato che avrebbe sfruttato la tecnologia blockchain per aiutare a procurarsi il cobalto etico, e ora Mercedes spera di utilizzare una tecnologia simile per monitorare ed essere trasparente con le sue emissioni di CO2.

Attraverso l’uso della blockchain, l’azienda monitorerà le emissioni di gas rilevanti per il clima, nonché la quantità di materiale secondario lungo le complesse catene di fornitura dei produttori di celle a batteria.

L’obiettivo di creare una flotta di automobili a emissioni zero non si limita semplicemente alla creazione di auto elettriche poiché Mercedes sta cercando la creazione e la produzione delle sue parti e delle batterie per essere un compito a emissioni zero. Ciò può essere ottenuto solo se le emissioni prodotte dalla produzione vengono monitorate e rese trasparenti. È qui che entra in gioco il pilota Blockchain.

Relativo alla Blockchain

In generale, il settore automobilistico è stato uno dei settori più grandi per esaminare il potenziale della tecnologia blockchain in tutta la sua arena. Dalla filiera produttiva ai programmi a premi, c’è molta concorrenza che spinge diverse aziende a sfruttare questa tecnologia.

Come accennato, BMW sta usando la tecnologia per tracciare il cobalto, così come Ford, mentre la banca di Francoforte e la società di servizi finanziari Commerzbank hanno testato le macchine basate su blockchain per eseguire i pagamenti con camion prodotti dalla società dietro il marchio Mercedes-Benz, Daimler.

GM ha anche spinto l’uso della tecnologia blockchain con un brevetto per una soluzione basata su blockchain per gestire i dati da veicoli autonomi.

Un approccio futuristico

Non è quindi sorprendente vedere che un’azienda come Mercedes, che punta su un progetto ambizioso, ma ecologico, guarda al futuro dei veicoli sostenibili con l’aiuto di una tecnologia futuristica come la blockchain.

In primo luogo, l’attenzione sarà rivolta al cobalto, che entra nella catena di approvvigionamento dagli impianti di riciclaggio. Un sistema basato su blockchain mappa il flusso di produzione dei materiali e le relative emissioni di CO2.

A lungo termine, Mercedes-Benz persegue l’obiettivo di un’economia circolare e sta lavorando per chiudere i cicli dei materiali.

A tale scopo, la mappatura del flusso di materiale registra anche la quantità di materiale riciclato nella catena di approvvigionamento.

Inoltre, la rete mostra anche se i requisiti di sostenibilità di Daimler in termini di condizioni di lavoro, diritti umani, protezione ambientale, sicurezza, etica aziendale e conformità vengono trasmessi a tutte le aziende coinvolte.

Daimler invita i propri fornitori diretti a conformarsi a tali standard e requisiti, nonché a portare le disposizioni nelle catene del valore a monte e a monitorarne la conformità.

Con il progetto pilota, Mercedes-Benz sta guidando la trasparenza nella catena di approvvigionamento oltre i partner contrattuali diretti.

“Con Ambition2039, Mercedes-Benz Cars si è posta obiettivi elevati. Possiamo arrivarci solo in stretta collaborazione con i nostri fornitori “, ha spiegato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG

“La chiave è la trasparenza: è nostra aspirazione rendere tutti i processi trasparenti e tracciabili. Siamo il primo produttore a utilizzare la tecnologia blockchain per mappare le emissioni di CO2 nella catena di fornitura globale delle batterie.

In tal modo, stiamo gettando le basi per miglioramenti efficaci – per l’ambiente e per le nostre imprese “.