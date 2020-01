La scorsa settimana l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha annunciato di aver formato un comitato consultivo di politica di esperti Blockchain (BEPAB).

Lo scopo è quello di fornire consulenza e fa parte dell’esplorazione dell’OCSE sulla blockchain, esaminando come il governo e le altre parti interessate potrebbero “trarne vantaggio mentre mitigano i rischi”.

“Stiamo collaborando con un gruppo eterogeneo di esperti e innovatori nello sviluppo di principi per guidare i governi e l’industria nel perseguimento di innovazioni e adozioni blockchain praticabili”, ha dichiarato Aerdt Houben, direttore dei mercati finanziari della De Nederlandsche Bank e presidente della commissione per i mercati finanziari .

L’ elenco dei membri è lungo, 92 secondo il nostro conteggio, ed è composto principalmente da attori del settore. Sono presenti molti personaggi noti, tra cui rappresentanti di Accenture, IBM, R3 e ConsenSys e alcuni di profilo meno elevato. Sono coinvolti sia Libra che Calibra.

Quarantacinque governi OCSE e non OCSE sono rappresentati secondo l’annuncio dell’OCSE. Sebbene nell’elenco pubblicato, le organizzazioni governative e le università sono in minoranza.

Il nuovo gruppo fa parte di altri lavori dell’OCSE sulla blockchain, che includeva un evento importante, il Forum sulle politiche globali sull’OCSE del 2019 .

L’OCSE ritiene di svolgere un ruolo fondamentale a causa della sua posizione internazionale. “Le tecnologie di contabilità distribuita, in particolare nelle forme più prive di autorizzazioni, sono intrinsecamente senza confini; rendere le loro implicazioni politiche un’agenda comune a livello globale “, ha affermato Yoichi Iida, presidente entrante della commissione per la politica dell’economia digitale dell’OCSE.

L’incontro iniziale è stato a dicembre 2019 e il primo ordine del giorno è quello di definire le questioni rilevanti per un quadro internazionale di principi politici blockchain.

L’OCSE è senza dubbio in una buona posizione per affrontare le problematiche internazionali della blockchain e degli asset digitali, ma vi sono numerosi altri sforzi a livello globale e regionale, nonché gruppi di riflessione più specifici per argomento.

Ad esempio, la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha partecipato ad un forum per condividere idee con le banche centrali.

Il World Economic Forum ha convocato diversi gruppi e pubblicato numerosi articoli.

INATBA mira ad essere un forum globale ed è stato avviato dall’UE, che ha pubblicato un documento “Blockchain Now and Tomorrow” al Forum Blockchain dell’OCSE dell’anno scorso.