Lo Stato della Catalogna sfrutta la Blockchain per ottenere l’indipendenza digitale

Lo stato spagnolo della Catalogna, che da anni gareggia per la secessione dal paese, si sta scaldando alla tecnologia blockchain per intensificare i suoi sforzi per la libertà politica dalla Spagna. Questo, secondo un rapporto di The Bulletin Time , 23 febbraio 2020.

Blockchain per l’indipendenza digitale

Fin dalla sua nascita come la tecnologia che alimenta la criptovaluta Bitcoin (BTC), la tecnologia blockchain ha avuto più che successo nel trovare casi d’uso in tutta una serie di settori – che vanno da finanza, gestione della catena di approvvigionamento, banche, proprietà immobiliari e trasporti, tra altri.

Ora, sembra che la tecnologia di contabilità distribuita (DLT) abbia trovato un altro caso d’uso aiutando la Catalogna a raggiungere la sua indipendenza digitale. Secondo Jordi Puignero, ministro delle Politiche assicurative digitali e della pubblica amministrazione, in Catalogna, la DLT può essere sfruttata per raggiungere l’indipendenza digitale dello stato autonomo.

Egli ha detto:

“ Semplicemente perché il Web ci ha introdotto una connettività comune, la blockchain ci offrirà una nuova governance comune. Avrà un effetto sull’amministrazione [del governo], avrà un effetto sul sistema finanziario e avrà un effetto su un fattore essenziale nella nostra società: la convinzione. La credenza è ciò che colpisce le transazioni finanziarie ed è ciò che colpisce la connessione tra i residenti e le loro autorità. ”

Blockchain: The Silver Bullet for Privacy Preoccupa

Puignero ha aggiunto che attraverso la tecnologia blockchain, la Catalogna può avere un proprio repository di identificazione autonomo e digitale che metterà fine al monopolio esercitato dal governo della Spagna centrale sui dati dei cittadini. Egli ha osservato:

“ Desideriamo dare energia ai residenti o responsabilizzare i residenti in un modo attraverso il quale gestiranno una maggiore riservatezza delle loro informazioni. È anche positivo per loro fermare l’idea del Grande Fratello. Non abbiamo bisogno che i nostri residenti si sentano realmente come residenti nel Grande Fratello. ”

Non è la prima volta che il governo catalano si rivolge a DLT per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Nel 2018, lo stato ha sfruttato la DLT per sviluppare un sistema di voto elettronico basato su blockchain.

Lo stato spagnolo politicamente alto-ottano ha anche assistito ad un aperto sostegno delle criptovalute da parte dei suoi politici più importanti.

In precedenza, la stampa internazionale aveva riferito di come i leader dell’indipendenza della Catalogna si fossero rivolti a Bitcoin (BTC) per le donazioni della campagna.