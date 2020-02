Le obbligazione su blockchain pronte a debuttare in Korea ma serve una regolamentazione

Secondo quanto riferito, la Bank of Korea (BOK) vuole creare un sistema di obbligazioni blockchain per il suo mercato obbligazionario, che è uno dei più grandi in Asia , ma è improbabile che si lanci fino a quando le leggi normative non saranno ben definite su chi prende in carico guasti, incidenti, ecc.

Rapporti locali in Corea hanno rivelato che la Banca centrale del paese aveva bisogno di una società in grado di sviluppare un nuovo sistema di obbligazioni blockchain per migliorare la tenuta dei registri per il suo enorme mercato obbligazionario. Con esso, le transazioni obbligazionarie potrebbero essere registrate sulla tecnologia e potrebbero costituire la base per un efficiente sistema di negoziazione a pagamento continuo.

La tecnologia funzionerebbe in modo tale da essere condivisa tra importanti istituzioni finanziarie insieme alla Bank of Korea e alla Fair Trade Commission (FTC), il cane da guardia finanziaria del paese .

Essendo uno dei più grandi mercati obbligazionari in Asia, secondo il sito di dati finanziari Cbonds, il governo emette costantemente debito che può essere acquistato da investitori stranieri. La Corea è stata anche un leader regionale con l’avvento di obbligazioni come le obbligazioni verdi, dove le emissioni sono salite a oltre $ 5 miliardi verso la metà del 2019, pari a $ 2 miliardi in più rispetto alla Cina.

Legame blockchain contro legami tradizionali

La disparità tra le attuali transazioni obbligazionarie è che i record conservati dal Korea Securities Depository vengono cambiati in un formato di contabilità distribuita in cui molti nodi scambiano informazioni contemporaneamente utilizzando la tecnologia blockchain .

Nel metodo del libro mastro distribuito, quando si verifica una transazione, le parti coinvolte documentano i contenuti nel loro libro mastro attraverso un accordo. BOT, KFTC, insieme ad altre istituzioni finanziarie, finiscono per cadere in ciascun nodo.

Tuttavia, la ricerca che la Bank of Korea intende intraprendere riguardo al bond blockchain è in linea con il caso della Banca Mondiale (WB) in quanto ha emesso Blockchain Bond Bond I (BOND-I) con la Commonwealth Bank of Australia (CBA ) nel 2018.

Secondo quanto riferito, BOK è interessato dopo essere stato ispirato dalla Banca mondiale che ha raccolto circa 108 milioni di dollari vendendo obbligazioni su una versione privata della blockchain di Ethereum insieme alla Commonwealth Bank of Australia.

I $ 2,8 miliardi di obbligazioni blockchain di CBC determinano la tendenza

Alla fine di dicembre 2019, la Banca centrale cinese (CBC) aveva emesso 20 miliardi di yuan cinesi ($ 2,8 miliardi) di obbligazioni speciali, che sono state vendute per finanziare le piccole e microimprese, secondo la China Development Network.

Secondo quanto riferito, i 2,8 miliardi di dollari di obbligazioni erano ampiamente previsti, dato il saldo inclusivo dei prestiti per piccole e microimprese della banca a 404 miliardi di yuan finora quest’anno – che rappresenta un aumento del 35,36% dalla fine dell’anno precedente e che si è assestato a quasi 410.000 piccoli e proprietari di microimprese.

Queste obbligazioni sono state emesse dalla CBC usando la blockchain , che ha colto di sorpresa il mondo considerando la posizione della Cina sulla tecnologia decentralizzata. Apparentemente, la Corea del Sud può imparare di più dalle loro controparti cinesi quando si tratta di obbligazioni blockchain.