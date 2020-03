LE DONAZIONI PER COMBATTERE il coronavirus GRAZIE ALL’UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN

La Fondazione ABBC, la società dietro lo sviluppo diABBC Coin, sta ora promuovendo iniziative per raccogliere donazioni per la lotta contro l’epidemia di coronavirus. La fondazione è nota per aver sempre dato una mano alle persone bisognose attraverso molti eventi di beneficenza.

Ora che il coronavirus si sta diffondendo a un ritmo allarmante, il team ABBC è pronto a prendere parte a un tentativo guidato dalla comunità di aiutare a mitigare gli effetti del virus.

La campagna di donazione è iniziata con la comunità ABBC situata inCorea del Sud. La comunità ha iniziato a raccogliere donazioni che sono state utilizzate per acquistare maschere e altre forniture mediche che aiutano a prevenire la diffusione del virus.

L’iniziativa fatta in Corea del Sud ha attirato l’attenzione della Fondazione ABBC. Non appena le notizie su questa azione umanitaria in corso hanno raggiunto la fondazione, il CEO Jason Daniel Paul Philip ha rapidamente mobilitato il team ABBC per partecipare a questa iniziativa.

La Fondazione ABBC mette rapidamente in gioco il potere della blockchain. Il team ha aperto un portafoglio che può ricevere donazioni dai possessori di ABBC che desiderano donare e partecipare alla lotta contro l’epidemia di coronavirus.

Il team ha rapidamente informato le persone chiave della comunità per spargere la voce su questa iniziativa.Ora, la comunità ABBC può utilizzare il potere della blockchain nella raccolta di donazioni per questa causa pura e nobile.

La Fondazione ABBC faciliterà questo evento di donazione. Il team consoliderà tutte le monete ABBC donate e fornirà direttamente un importo fiat proporzionato da spendere in materiali e modi per prevenire la diffusione dell’epidemia.

Questo per assicurare ai possessori di monete ABBC che le donazioni non saranno vendute in borsa e influenzeranno i prezzi del mercato ABBC.

Con questa strategia implementata, tutte le donazioni di monete ABBC che saranno donate per la campagna coronavirus rimarranno nel portafoglio designato e potranno essere utilizzate anche in future campagne di donazione.

Ciò significa che le donazioni della comunità possono raggiungere molte persone e avranno un impatto sociale duraturo.

La Fondazione ABBC è la prima organizzazione basata su criptovaluta ad avviare questa cultura della donazione per coloro che hanno bisogno di aiuto critico in questi tempi difficili.

Indipendentemente da ciò, il team ABBC spera che altre criptovalute e organizzazioni basate su blockchain si uniranno alla folla nel creare una forza abbastanza forte da tenere a bada il coronavirus, possibilmente per sempre.

Se l’intera comunità di criptovaluta può mostrare al mondo quanto è capace nell’implementare soluzioni efficienti per combattere i problemi del mondo, allora molti altri si uniranno alla folla di persone che credono in un mondo migliore determinato da una cultura di beneficenza e donazioni attraverso la tecnologia blockchain .

Oltre a offrire servizi basati sulla criptovaluta, ABBC ritiene di essere in grado di promuovere la cultura della donazione che potrebbe spingere il cuore di tutte le persone, utenti di criptovaluta o meno, a prendersi cura l’uno dell’altro.