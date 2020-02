Le assicurazione cinesi utilizzano la Blockchain per pagare i risarcimenti del coronavirus

Le compagnie assicurative cinesi usano la blockchain per gestire i reclami relativi al coronavirus durante lo scoppio dell’epidemia.

Il 9 febbraio South China Morning Post ha riferito in inglese che la piattaforma cinese di mutuo soccorso online Xiang Hu Bao ha aggiunto il coronavirus alle malattie ammissibili per il pagamento una tantum massimo di circa $ 14.300 (100.000 yuan).

Blockchain utilizzata per l’elaborazione del reclamo assicurativo

Xiang Hu Bao non è una polizza assicurativa, ma una piattaforma di condivisione collettiva basata su blockchain che conta 104 milioni di utenti. Secondo il rapporto, la tecnologia blockchain è utilizzata dal sistema per prevenire le frodi e consentire una più rapida elaborazione dei reclami.

Xiang Hu Bao è di proprietà del colosso finanziario cinese Ant Financial e utilizza il suo servizio di elaborazione dei pagamenti mobile AliPay , che finanzia i propri pagamenti per le vittime del coronavirus con il proprio capitale. Il portavoce di una ditta ha dichiarato:

“Xiang Hu Bao è stato in grado di elaborare i reclami e effettuare pagamenti ai partecipanti più rapidamente, grazie alla natura decentralizzata e senza fiducia della tecnologia blockchain. […] I richiedenti il reclamo possono presentare i loro documenti giustificativi come prove mentre le imprese investigative possono accedervi immediatamente sulla blockchain. Tutte le parti coinvolte possono vedere l’intero processo. “

Blockchain utilizzata per ridurre le scartoffie

Anche la Blue Cross Insurance, di proprietà della Bank of East Asia, sta contribuendo a ridurre l’impatto burocratico dell’epidemia di coronavirus con un’app per i reclami medici. L’amministratore delegato del servizio assicurativo Patrick Wan ha dichiarato a South China Morning Post:

“Il nostro servizio di reclami sostenuto da blockchain ha svolto un ruolo chiave durante lo scoppio del coronavirus eliminando totalmente il processo cartaceo e la necessità di consegnare documenti avanti e indietro alle cliniche. […] Questo aiuta davvero a mitigare il rischio di infezione da contatto faccia a faccia. “

Blue Cross Insurance afferma che la sua piattaforma è in grado di gestire oltre 1.000 transazioni al secondo senza coinvolgimento umano. Finora, dal suo lancio nell’aprile 2019, l’app per i reclami medici ha visto in media una crescita della base di utenti mensili a due cifre. I pazienti che utilizzano l’app possono vedere il risultato delle loro richieste entro un giorno dalla visita in ospedale.

Relazione della Blockchain con il coronavirus

Secondo il New York Times , 811 persone sono morte a causa del coronavirus in Cina e il numero di infezioni confermate è salito a 37.198.

Un’infezione di questa portata ha visto molti sostenitori degli strumenti forniti dallo spazio blockchain e criptovaluta che cercano di essere impiegati per affrontare la crisi.

Lo sviluppatore di applicazioni abilitate per Blockchain Acoer ha creato uno strumento di visualizzazione dei dati chiamato HashLog per tracciare il coronavirus mortale che impiega il protocollo di contabilità distribuita Hedera Hashgraph.

Syren Johnstone – direttore esecutivo del programma di master in diritto presso l’Università di Hong Kong – ha recentemente suggerito che le strategie blockchain e basate sull’intelligenza artificiale dovrebbero essere implementate per affrontare meglio le risposte all’epidemia di coronavirus.

Inoltre, l’avvio di blockchain Hyperchain ha annunciato il lancio di una piattaforma basata su blockchain per combattere l’epidemia di coronavirus all’inizio di questo mese.

Il coronavirus ha anche un impatto diretto sul settore delle criptovalute, con diversi eventi blockchain asiatici ritardati in risposta allo scoppio. Inoltre, la startup di rimesse blockchain di Hong Kong Bitspark ha improvvisamente annunciato la sua chiusura, citando il virus tra i motivi.