La Thailandia, uno dei paesi più visitati al mondo, applicherà presto la blockchain al suo visto elettronico all'arrivo (eVOA).

Il nuovo sistema eVOA thailandese alimentato a blockchain intende accelerare e proteggere il processo di domanda di visto digitale e sarà presto disponibile per cinque milioni di visitatori provenienti da 20 paesi.

L'operatore eVOA collabora con la società di viaggi australiana per il servizio abilitato alla blockchain

L'imminente funzione eVOA è uno sforzo congiunto della società di viaggi australiana ShareRing and Gateway Services, un'entità che possiede la licenza per elaborare l'eVOA per la Thailandia, secondo un comunicato stampa il 19 dicembre. Secondo l'annuncio, la Thailandia inizialmente implementare il servizio eVOA abilitato alla blockchain con particolare attenzione ai visitatori provenienti da Cina e India.

La nuova funzionalità snellirà presumibilmente il processo di richiesta del visto thailandese poiché il processo Visa on Arrival esistente viene svolto negli aeroporti o nei punti di ingresso terrestre in Thailandia, secondo Tim Bos, CEO e co-fondatore di ShareRing.

Il processo è basato su supporto cartaceo e richiede ai viaggiatori di portare una serie di documenti come copie stampate dei biglietti aerei, conferma dell'alloggio e foto. Un tale processo di solito richiede circa un'ora per essere completato.

La tecnologia Blockchain viene utilizzata per migliorare la sicurezza e la velocità delle domande di visto digitali

Poiché il processo di candidatura digitalizzato è associato a grandi frodi o errori del fornitore eVOA, ShareRing ha lavorato con i Servizi Gateway per migliorare la sicurezza, la velocità e la qualità di questo processo, ha osservato il CEO di ShareRing.

In particolare, ShareRing fornisce a Gateway Services la tecnologia di identità autonoma OneID, che consente il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e protegge i dati crittografando tutte le informazioni in un singolo file su blockchain. Bos ha spiegato che una tale combinazione di tecnologia blockchain e OCR riduce il tempo necessario ai partner eVOA per verificare manualmente tutte le informazioni.

Inoltre, ShareRing sta osservando un'ulteriore espansione globale del suo sistema di domanda di visto basato su blockchain dopo aver completato con successo i suoi progetti pilota iniziali. Bos ha osservato: