La Squadra di Calcio delle Roma approda sulla Blockchain con i collezionabili

La squadra italiana di calcio di punta AS Roma ha firmato un accordo di licenza con la piattaforma di carte collezionabili Blockchain Sorare.

Costruito attorno al gioco digitale, gli utenti di Sorare da oggi possono scambiare oggetti da calcio garantiti con blockchain per competere in campionati di fantasia.

Ad oggi, 35 club hanno aderito a Sorare, tra cui i club spagnoli di alto livello Atletico Madrid e Valencia, nonché West Ham del livello più alto dell’Inghilterra.

L’anno scorso, Sorare ha raccolto € 500.000 (US $ 551.000) in finanziamenti per sostenere la sua crescita.

La società Blockchain ConsenSys è un investitore, mentre l’editore di videogiochi Ubisoft ha accettato Sorare nel programma di accelerazione di Entrepreneur Lab.

Il fondatore e amministratore delegato di Sorare, Nicolas Julia, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del forte successo riscontrato in questo finanziamento pre-seed e dello straordinario supporto ricevuto da investitori, leghe professionali e utenti negli ultimi mesi.

“Mentre gli esseri umani hanno raccolto beni per secoli, Internet non ha potuto garantire la scarsità di risorse digitali fino al recente sviluppo di cripto-beni.

“Riteniamo che le carte dei giocatori di Sorare ora abbiano il potenziale per portare i vantaggi della tecnologia crittografica agli utenti mainstream con un’offerta semplice ma avvincente: colleziona e gioca con scarse risorse digitali da calcio”.

In campo, la Roma è al quarto posto in Serie A, a sette punti dalla Lazio, terza in classifica, che ha in mano una partita.