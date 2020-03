La raccolta fondi IN Bitcoin per combattere il coronavirus LANCIATA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa Italiana e il Comitato Colli Albani stanno raccogliendo donazioni Bitcoin e altre criptovalute per combattere la pandemia di coronavirus del paese con il sostegno di Helperbit, come annunciato il 12 marzo.

Obiettivi della nuova campagna

Secondo quanto riferito, i proventi della campagna verranno utilizzati per istituire un posto medico avanzato di secondo livello per il pre-triage dei casi COVID-19 nel paese e si prevede che raggiungerà l’obiettivo di € 10.000 per acquistare le attrezzature mediche necessarie per infrastruttura.

I fondi rimanenti verranno utilizzati per coprire le spese del personale medico che sarà coinvolto nel progetto.

Bruno Pietrosanti, presidente del Comitato Colli Albani, ha affermato che devono allentare la pressione sui ricoveri a causa dell’aumento dei pazienti infetti e del numero ridotto di posti disponibili negli ospedali italiani:

Nel portare avanti l’iniziativa insieme a Helperbit, una startup blockchain che offre una piattaforma di beneficenza, Pietrosanti ha aggiunto quanto segue:

“Riteniamo che uno strumento innovativo di raccolta fondi come Bitcoin possa aiutarci a trovare le risorse economiche necessarie, che sono molto difficili da ottenere in questo momento storico.”

Altre organizzazioni a sostegno della campagna di raccolta fondi da parte della Croce Rossa

Emiliano Palermo, un rappresentante di Blockchain Education Network Italia, ha sottolineato l’importanza di queste piattaforme, che offrono “trasparenza” nelle donazioni, nel mezzo dell’emergenza nel paese.

Situazione attuale in Italia sui casi di coronavirus

Al momento della stampa, il bilancio delle vittime del coronavirus in Italia ha superato 1.200, con oltre 17.600 casi segnalati, secondo i dati ufficiali.