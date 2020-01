La prima piattaforma di voucher in blockchain per ristoranti nasce in irlanda

La Restaurant Association of Ireland (RAI) ha lanciato un buono regalo universale, riscattabile in un massimo di 3000 ristoranti membri aderenti e il primo buono noto alimentato dalla tecnologia Blockchain.

La piattaforma è stata sviluppata da eosDublin ed è alimentata da Europechain, che offre un livello di fiducia necessario per garantire che i fondi degli utenti e dei loro clienti siano sicuri e protetti.

Piattaforma voucher ristorante universale che utilizza la tecnologia Blockchain

La piattaforma Voucher regalo è la prima del settore, che utilizza la più recente tecnologia blockchain per garantire i codici voucher unici alla Blockchain Europechain.

Blockchain è una tecnologia che sta cambiando il mondo, mentre il mondo sta diventando digitale, la blockchain consentirà l’immutabilità, la sicurezza e la trasparenza dei dati.

“ La RAI è orgogliosa di offrire un buono ristorante nazionale per tutti i membri partecipanti. Eravamo entusiasti di sapere che la piattaforma era stata costruita utilizzando la tecnologia più all’avanguardia e siamo felici di far parte di questa iniziativa. Non vediamo l’ora di sfruttare il nostro successo iniziale per gli anni a venire “, Adrian Cummins – CEO RAI

“ Attualmente può essere difficile per i singoli ristoranti offrire buoni regalo. Possono essere difficili da rintracciare, gestire ed elaborare “, aggiunge Adrian Cummings, amministratore delegato della RAI. “Inoltre, quando fai un regalo per un pasto, è fantastico offrire una scelta di ristoranti, in modo che il destinatario possa scegliere la cena .”

Il sito di elenchi RAI consente agli utenti di vedere i ristoranti partecipanti per posizione suddivisi per provincia. I voucher possono essere acquistati online con verifica istantanea via email.

Il sistema di voucher include una dashboard di vendita per i membri con vendite in tempo reale, report mensili dettagliati e la possibilità di prevedere le entrate in entrata.

Il sistema può anche essere utilizzato per tenere traccia delle prestazioni, dei rimborsi e dei rapporti di rimborso, nonché della suddivisione delle vendite per membro.

Adam Bouktila, di Europechain, ha dichiarato: ” Al momento, il sistema è semplicissimo da utilizzare, i ristoranti possono aggiungere i loro loghi, creare un profilo con un clic e offrire anche promozioni e offerte individuali”.

La piattaforma di voucher RAI è costituita da un sito Web di elenchi con un link per l’acquisto di voucher con Stripe per una semplice integrazione dell’elaborazione dei pagamenti. La piattaforma è integrata con la blockchain Europechain per proteggere da frodi e doppie spese.

La tecnologia Blockchain garantisce trasparenza e immutabilità: nessun voucher deve mai essere perso, raddoppiato o non registrato di nuovo.

“ Noi di eosDublin ed Europechain siamo molto orgogliosi di aver collaborato con la RAI per sviluppare una piattaforma di voucher così progressiva che offrirà enormi vantaggi ai membri e ai commensali. Quest’anno esploreremo ulteriori miglioramenti allo strumento voucher utilizzando la tecnologia blockchain come la creazione di voucher NFT (token non fungibili), Escrow Smart Contracts e modelli di incentivazione. Il 2020 sarà emozionante ” , afferma.