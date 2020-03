La piattaforma gratuita di formazione a distanza (fad) per combattere il Coronavirus

ODEM condivide la profonda preoccupazione avvertita in tutto il mondo dal recente scoppio del coronavirus e dalle vite che ha portato in tutto il mondo.

Siamo ugualmente preoccupati per l’interruzione dell’istruzione per gli studenti, gli educatori e tutti gli istituti di apprendimento.

In risposta agli ultimi sviluppi nei paesi in cui il virus ha spinto la chiusura di scuole, college e università, ODEM offre la sua piattaforma di apprendimento integrata online e il sistema di gestione della certificazione gratuiti per l’uso a scuole ed educatori per continuare a educare gli studenti fino a quando non è sicuro per tornare al campus.

La piattaforma potente e sicura di ODEM offre iscrizioni integrate, gestione dell’apprendimento e rilascio di certificati per gli educatori per condurre lezioni interamente online ed emettere certificati digitali di completamento e conseguimento che possono essere utilizzati per tenere traccia dei progressi e generare certificati tradizionali una volta che le scuole tornano online.

La piattaforma ODEM può anche essere integrata con il sistema di gestione dell’apprendimento esistente (LMS) di una scuola, nonché utilizzare il curriculum esistente.

In un annuncio ufficiale delle Nazioni Unite, il direttore generale dell’UNESCO Audrey Azoulay ha dichiarato: “Stiamo lavorando con i paesi per garantire la continuità dell’apprendimento per tutti, in particolare i bambini e i giovani svantaggiati che tendono a essere i più colpiti dalle chiusure delle scuole.

Mentre le chiusure temporanee delle scuole a causa della salute e di altre crisi non sono nuove, sfortunatamente, la scala e la velocità globali dell’attuale interruzione dell’istruzione non hanno eguali e, se prolungate, potrebbero minacciare il diritto all’istruzione ”.

ODEM fornirà gratuitamente questa continuità globale fino a quando gli studenti e gli educatori potranno tornare in sicurezza al campus.

Attraverso la sua offerta, la società spera di essere una soluzione globale e senza soluzione di continuità che può aiutare a mitigare l’interruzione del diritto fondamentale all’istruzione.

A partire dal 6 marzo , diciassette paesi hanno implementato chiusure di scuole / campus a causa del virus. Gli Stati Uniti , la Gran Bretagna , la Germania , il Pakistan , la Francia , la Tailandia , il Vietnam e la Corea del Sud hanno tutti avviato le chiusure scolastiche localizzate mentre Cina , Giappone , Mongolia , Italia , Iran , Iraq , Armenia , Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian hanno attivato tutti i paesi chiusure a livello.

“ODEM è stato progettato fin dall’inizio per offrire una piattaforma di istruzione globale e senza soluzione di continuità per tutti.

Naturalmente, non avremmo potuto prevedere tali circostanze per rendere quella visione realtà come stiamo vivendo ora, tuttavia, siamo grati di far parte della soluzione per consentire agli studenti di tutto il mondo di continuare la loro istruzione indipendentemente dalla loro posizione fisica o dalla vicinanza a una struttura di apprendimento fisico “, ha affermato il CEO di ODEM Rich Maaghul .

“Un risultato positivo da queste circostanze potrebbe benissimo essere un futuro in cui siamo in grado di prepararci meglio non solo al modo in cui gestiamo l’assistenza sanitaria in tali crisi, ma anche all’accesso all’istruzione”.