Uno dei motivi per cui la tecnologia blockchain è diventata popolare è grazie al Bitcoin. La criptovaluta, o valuta virtuale, può sconvolgere molti settori.

Nelle sue fasi iniziali, alcune voci suggerivano che le persone usavano Bitcoin per acquistare prodotti dal mercato sotterraneo. Una storia a Forbes riguardava i crimini legati alla criptovaluta . Alcune storie su Internet parlano anche di persone che hanno ordinato pasti e pagato in Bitcoin . Quindi, in un certo senso, Bitcoin ha promosso l'e-commerce e lo shopping online sin dall'inizio.

Nel giugno 2019, Investopedia ha pubblicato un post sulle criptovalute dedicate per l'acquisto di marijuana legalizzata negli Stati Uniti. Il post ha discusso PotCoin, CannabisCoin, DopeCoin, HempCoin e CannaCoin. Queste monete stanno guadagnando popolarità nell'industria della cannabis legalizzata. Sono principalmente gli attori del settore che lo accettano come mezzo di valore.

Ma questa tecnologia ha molte altre applicazioni che vanno oltre Bitcoin, Ethereum e monete crittografiche per la cannabis. Ognuna delle valute digitali può avere un valore fisso o fluttuante a seconda dei servizi supportati dalla valuta.

Ma esiste una tecnologia di base che rende funzionali queste criptovalute. Questa è la tecnologia blockchain. Ma la tecnologia blockchain è molto più preziosa solo come piattaforma per criptovalute. È anche una piattaforma tecnologica . È

possibile estrapolare la tecnologia blockchain a diversi tipi di portali di shopping online. La tecnologia che guida le criptovalute ha molte applicazioni anche in altri settori .

Questo post parla di come la blockchain, la tecnologia che guida le criptovalute, potrebbe trasformare l'e-commerce.

Spiegazione della tecnologia Blockchain

È importante comprendere la blockchain prima di passare alle sue applicazioni. Quindi, cos'è la blockchain? È una rete decentralizzata open source che utilizza una tecnologia di contabilità distribuita.

Open-source significa un codice sorgente che tutti possono usare gratuitamente. Il quadro operativo fondamentale è disponibile gratuitamente. Ma ogni sviluppatore tende ad aggiungere abilità funzionali a questo codice, il che lo rende unico. Ad esempio, le monete che sostengono transazioni di marijuana legalizzate si rivolgono ai partecipanti solo in quel particolare settore.

Nessun altro settore considererebbe queste monete come una modalità di pagamento valida.

Una matrice di computer viene messa insieme utilizzando il codice open source per costruire una rete. Ogni computer (chiamato “nodo”) sul sistema è collegato a un altro ma è comunque indipendente da solo.

Quindi il database viene distribuito su tutti i nodi e non esiste un server centrale che ospita i dati. Un libro mastro memorizza i dati e ogni nodo ha una copia del libro mastro. Con ogni transazione, i nodi convalidano l'attività, il che rende impossibile confondere o alterare i dati nella rete. Questo è il motivo per cui la blockchain è una rete decentralizzata open source che funziona con una tecnologia di contabilità distribuita.

Ma perché il nome “blockchain”?

Tutti i dati nella rete sono memorizzati sotto forma di “blocchi” di informazioni digitali. Con ogni serie di nuove transazioni, i partecipanti alla rete estraggono nuovi blocchi e li collegano alla serie precedente di blocchi.

Il collegamento forma una struttura a catena. Da qui il nome “blockchain”. Ogni blocco memorizza informazioni protette crittograficamente.

Una blockchain può essere una rete privata o una rete pubblica. In una blockchain privata, solo i membri hanno l'autorizzazione per visualizzare i dati memorizzati nel sistema. In una rete pubblica, i dati sono apertamente accessibili senza necessità di approvazione.

Poiché le informazioni sono accessibili da qualsiasi nodo della rete, esiste una trasparenza completa in tutte le transazioni. Qualsiasi modifica ai blocchi esistenti eliminerebbe il blocco dati e le modifiche lascerebbero una traccia di controllo. I dati trasparenti in forma crittografata offrono un livello elevato di sicurezza informatica.

Blockchain è stato ideato per la prima volta nel 1991. Inizialmente, l'obiettivo degli sviluppatori era quello di realizzare un sistema a prova di manomissione. Quindi hanno usato un metodo per registrare la data e l'ora di ogni transazione.

È impossibile manomettere questi timestamp. Nel 2008, Bitcoin è stato il risultato di questa idea rivoluzionaria. Da allora, questa tecnologia si è evoluta molto. Sono emerse funzionalità come la funzionalità smart contract e le criptovalute supportate dal servizio.

Come Amazon e Alibaba hanno rimodellato il commercio elettronico

L'alba dell'era di Internet ha cambiato il modo di fare acquisti. Visionari come Jeff Bezos, CEO di Amazon ( AMZN ) e Jack Ma, fondatore ed ex CEO di Alibaba ( BABA ), hanno contribuito a plasmare il commercio elettronico.

Bezos ha avviato Amazon all'inizio degli anni '90 e i clienti hanno risposto bene ai servizi di Amazon. Nel maggio 1997, Amazon ha presentato un'offerta pubblica iniziale. Il prezzo di emissione del titolo era allora di $ 18 per azione.

Dopo 21 anni di crescita, lo stock ha toccato lo storico marchio da $ 2.000 nell'agosto 2018 . Ecco come Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo e Amazon è diventata una compagnia da $ 1 trilione. Lo stock di Amazon è cresciuto di oltre 1000 volte dal suo inizio. Alla fine delle ore di trading del 12 dicembre, le azioni AMZN sono tornate al 14% da inizio anno.

Alibaba, la versione cinese di Amazon, ha una storia simile. BABA ha ricevuto finanziamenti nelle sue fasi iniziali dal leggendario investitore, Masayoshi Son, CEO di SoftBank .

Alibaba ha lanciato due serie separate di emissioni azionarie. Nel 2014, ha raccolto $ 21 miliardi di finanziamenti iniziali da record dopo aver elencato gli ADR (ricevute di deposito americane) sul NYSE.

Nel 2019, durante la guerra commerciale USA-Cina, Alibaba stava affrontando il rischio potenziale di essere cancellata . Dopo alcune deliberazioni, Alibaba è andata avanti con una seconda quotazione alla Borsa di Hong Kong alla fine di novembre 2019 con il ticker 9988. Le azioni di Alibaba sono aumentate del 6,5% nel primo giorno di quotazione a Hong Kong. Fino a novembre 2019, l'IPO di Alibaba era la più grande IPO mai registrata.

Nel dicembre 2019,l'IPO dell'Arabia Saudita ha contrastato il record IPO di Alibaba. La compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita ha generato oltre 25 miliardi di dollari nella sua IPO.

Trasformazione tecnologica e commerciale

Ogni volta che nasce una nuova innovazione tecnologica, le aziende che la implementano più velocemente ottengono il maggior successo. Amazon e Alibaba sono buoni esempi di aziende che adottano Internet. Internet ha reso possibile fare acquisti per beni e servizi comodamente seduti a casa. Ora, tecnologie emergenti come Fintech stanno portando l'e-commerce a un livello superiore.

Fintech consente agli utenti di pagare in viaggio per i loro acquisti elettronici. Questi sono solo alcuni esempi di come l'e-commerce si è adattato alle nuove versioni della tecnologia. Sono emerse molte nuove start-up e stanno cercando modi per aggiungere valore al settore dell'e-commerce utilizzando la tecnologia moderna.

Utilizzando blockchain, le aziende possono semplificare le attività operative quotidiane. La tecnologia è altamente sicura e trasparente. Potrebbe ridurre drasticamente i costi.

Nel resto dell'articolo, vedremo come la blockchain potrebbe cambiare il volto dell'e-commerce. Quali sono i segnali che dovresti guardare per programmare strategicamente i tuoi investimenti in aziende tecnologiche e settori correlati?

Blockchain per la gestione del database

Dal punto di vista del cliente, l'e-commerce si basa sull'acquisto di prodotti online comodamente da casa tua. Ma da un punto di vista commerciale, le aziende di e-commerce hanno a che fare con più parti come rivenditori, distributori, venditori, clienti, partner bancari, fornitori di servizi logistici e molti altri.

Aziende come Amazon, Alibaba e Walmart dispongono di enormi database. Oltre ai dati del fornitore, ai dati dei clienti e alle informazioni finanziarie, queste aziende conservano anche i dati per l'inventario elencato sulle loro piattaforme online.

I dati di inventario includono tipi di scorte, caratteristiche e specifiche del prodotto, informazioni sulla garanzia e così via. Gestire un così grande volume di dati può essere una faccenda noiosa, dispendiosa in termini di tempo e costosa.

Blockchain offre una soluzione completamente innovativa per affrontare tutti questi problemi. Con l'aiuto di una rete blockchain, qualsiasi azienda di e-commerce può creare un database molto più efficiente. Inoltre, la creazione e la gestione dei dati attraverso tale sistema lo rende molto più conveniente.

Tutte le informazioni su prodotti, rivenditori e clienti sono gestite attraverso la rete. Ad esempio, è possibile includere fornitori chiave in un sistema privato mentre tutte le informazioni generali possono essere rese disponibili in una rete pubblica.

Inoltre, poiché la rete è altamente trasparente, nessuno dei membri della rete può alterare o manomettere i dati. Blockchain offre una soluzione in un solo passaggio per un database sicuro ea basso costo, facile da monitorare e altamente scalabile.

La società che adotta questa tecnologia potrebbe ridurre drasticamente le spese, portando a un aumento dei profitti ogni trimestre.

Amazon, ad esempio, potrebbe utilizzare la blockchain in futuro. Ad agosto Coindesk ha riferito che Amazon sta prendendo in considerazione l'utilizzo della blockchain per archiviare i dati pubblicitari. La pubblicazione menziona anche che la divisione cloud di Amazon, Amazon Web Services, sta lavorando sul Quantum Ledger Database (QLDB) e Amazon Managed Blockchain.

Blockchain può aiutare la gestione dell'inventario?

Ogni azienda di e-commerce deve mantenere un efficiente sistema di gestione dell'inventario. I siti Web di e-commerce devono gestire i prodotti elencati nel sito. I prodotti non devono essere né fuori moda né esauriti.

La gestione dell'inventario si occupa della tenuta dei registri per tutti i prodotti elencati online. I prodotti di tendenza saranno presenti mentre i prodotti meno alla moda avranno offerte e sconti. Un database creato con blockchain può semplificare il monitoraggio di tutto l'inventario. Nel canale di distribuzione, i rivenditori possono accedere alla rete blockchain per i dettagli sull'inventario.

Distributori, grossisti e rivenditori possono utilizzare la rete per capire quali prodotti sono attualmente disponibili per la consegna e quali prodotti sono esauriti e devono essere nuovamente riforniti. La rete blockchain aiuterà anche a monitorare le spedizioni di prodotti.

La blockchain può rendere l'e-commerce più intelligente?

Una delle funzionalità della blockchain sono i contratti intelligenti. Questa è una straordinaria funzionalità aggiuntiva che utilizza programmi precodificati sulla blockchain che operano all'interno di parametri definiti. Ciò significa che gli sviluppatori possono codificare un insieme di regole prestabilite che corrispondono agli accordi sul livello di servizio dell'azienda.

Queste regole attivano automaticamente un contratto intelligente quando si verifica un determinato evento. Il sistema può richiedere risposte e azioni generate automaticamente ed eliminare la necessità di intervento umano. Il sistema di e-commerce può quindi funzionare da solo senza interventi di backend.

I contratti intelligenti offrono il duplice vantaggio di essere economici per l'azienda e di migliorare i tempi di risposta, il che è molto prezioso per qualsiasi azienda. Ad esempio, se un cliente annulla un ordine e richiede un rimborso, il contratto intelligente può verificare i parametri di rimborso e accreditare rapidamente l'importo sul conto del cliente.

Oppure, se un cliente modifica l'indirizzo di consegna di un prodotto in transito, l'aggiornamento dell'indirizzo è immediatamente disponibile nella rete.

Ricevute e garanzie sulla rete

I siti Web di e-commerce utilizzati per inviare ricevute e garanzie in copia cartacea con il prodotto. Quindi è iniziata la tendenza digitale ed è stato possibile condividere queste informazioni attraverso mezzi online come la posta elettronica. Ma ora, la tecnologia blockchain prende un livello.

È possibile salvare tutte le ricevute e i dettagli della garanzia online in blocchi di dati crittograficamente sicuri.

Gli utenti possono accedere a questi moduli dalla rete del rivenditore. Reclami e garanzie non potrebbero essere più facili per gli acquirenti. E il sistema può aiutare a convalidare la prova della proprietà in caso di reclami.

Blockchain per consegna e logistica

Le aziende di e-commerce devono gestire la logistica della consegna dei prodotti. Una rete blockchain può migliorare la catena di approvvigionamento. Costruire un sistema per tracciare la spedizione dei singoli prodotti è possibile con la tecnologia blockchain. Il produttore, il rivenditore e la compagnia di navigazione possono accedere alle informazioni sulle merci in transito attraverso la rete.

Ciascuna parte può aggiornare le informazioni sul numero di merci ricevute o spedite, sul valore delle merci in transito e altro. Ciascuna parte può seguire questo movimento in tempo reale. L'uso di una rete privata per i distributori non solo renderà il processo molto più accurato, ma garantirà anche che ogni prodotto sia identificabile e tracciabile in modo univoco.

IBM sta già utilizzando la blockchain per tracciare l'inventario in transito per il settore dei metalli e delle miniere. Le aziende che ordinano metalli come materie prime possono tracciare l'origine e la fonte del loro ordine, nonché ottenere informazioni sul movimento del materiale.

Ciò che gli investitori dovrebbero tenere a mente

Ogni investitore si aspetta che i propri investimenti offrano loro buoni rendimenti. Il settore tecnologico è sempre stato all'avanguardia nel rimodellare altre industrie.

L'avvento di Internet, quindi del cloud computing, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e così via, hanno indotto altri settori a ripensare le proprie strategie. Blockchain non si limita alle valute digitali ed è molto più prezioso per le aziende che per gli appassionati di criptovaluta.

Le aziende possono utilizzare questa tecnologia per semplificare le attività quotidiane. Secondo me, nel 2020, le aziende che adottano la blockchain potrebbero essere market maker.