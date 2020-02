La Blockchain può aiutare i risparmiatori recuperando pensioni non riscosse

Il fornitore di tecnologia di contabilità distribuita R3 afferma che sta fornendo alle aziende pensionistiche la tecnologia per costruire nuove soluzioni di identità basate su blockchain che potrebbero aiutare i risparmiatori a recuperare alcuni dei 48 miliardi di dollari in fondi pensione persi nel Regno Unito.

Secondo Abbas Ali, capo dell’unità di identità digitale della società di New York, i fornitori di pensioni rilasceranno le proprie soluzioni che sfruttano la tecnologia R3 per tutto il 2020 .

Questo non è solo un problema britannico. L’ufficio delle imposte australiano ha stimato che $ 17,5 miliardi di AUD ($ 11,3 miliardi) risiedessero in fondi pensione non riscossi nel 2017-2018. Nel 2013, la Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) ha dichiarato che negli Stati Uniti c’erano oltre 58 miliardi di dollari in pensioni non riscosse