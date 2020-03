La Blockchain per le elezioni POLYS è stata ufficialmente presentata da Kaspersky ed è sicura?

Se hai seguito la politica degli Stati Uniti, probabilmente sai quanto fosse un disastro i Caucus dell’Iowa.

Ci si aspettava che i funzionari del caucus dell’app di voto avessero fallito, e le nuove norme sulla trasparenza hanno rivelato ogni sorta di errori da parte dei funzionari locali.

Dato che stati come Iowa e Nevada considerano potenzialmente il passaggio a un primario per il 2024, Kaspersky spera di poter rivolgersi alla loro nuova macchina per il voto basata su blockchain come soluzione.

Il 27 febbraio, la società di sicurezza informatica ha rivelato il suo prototipo di macchina di voto Polys. “Il dispositivo è il primo del suo genere a incorporare le tecnologie blockchain e a lavorare a fianco del sistema elettorale online di Polys, quindi tutti i voti, siano essi espressi nei seggi elettorali o sui dispositivi personali, vengono trasmessi ed elaborati insieme in modo sicuro”, ha annunciato la pubblicità.

Il sistema Polys , a cui è possibile accedere dalla loro macchina per il voto proprietaria o dai dispositivi mobili, consente agli elettori di dire la loro in qualsiasi tipo di elezione in teoria, dal voto di un consiglio scolastico a un’elezione nazionale.

Gli utenti votano secondo il metodo più conveniente per loro e, nel caso di qualcosa come le elezioni statali statunitensi, le schede elettorali possono essere stampate affinché i commissari elettorali abbiano la loro traccia cartacea richiesta.

Altrimenti, tutto è scritto su una blockchain e il risultato elettorale può essere determinato con trasparenza e velocità.

“Parlando con i nostri clienti, comprendiamo i problemi e gli inconvenienti che devono affrontare durante l’organizzazione del voto basato su carta”, ha scritto Roman Aleshkin, responsabile del prodotto presso Polys.

“Come vediamo dalla nostra piattaforma Polys, il voto elettronico può risolvere alcuni di questi problemi, offrendo maggiori possibilità di partecipazione a distanza e persino un aumento della partecipazione dei giovani.

Tuttavia, se i seggi elettorali fisici venissero chiusi completamente, priverebbero e alienerebbero determinati gruppi di persone dal prendere parte alle elezioni e far sentire la loro voce.

Ecco perché abbiamo introdotto le nostre nuove macchine per il voto. Lavorando insieme alla piattaforma online, consentono ai cittadini di votare usando il metodo che preferiscono, in modo conveniente e trasparente. “

Sembra un evidente miglioramento rispetto all’app utilizzata in Iowa, che si è arrestata in modo anomalo quando i risultati degli elettori dovevano essere sottoposti al Partito Democratico dell’Iowa.

Tuttavia, con l’enorme quantità di risultati di voto necessari per un’elezione primaria o generale, i funzionari statali hanno bisogno di una blockchain in grado di scalare.

Non si sa molto sulla blockchain privata di Polys, tranne che è stata costruita privatamente e in futuro consentiranno agli utenti di registrarsi ed eseguire i propri nodi. Ma forse la domanda più importante è se può adattarsi alle esigenze di un elettorato con milioni di elettori.

Se il sistema non risponde alla sfida, i governi possono comunque sempre rivolgersi a Bitcoin SV (BSV) per una soluzione.

Con una blockchain che può ridimensionarsi in misura illimitata e con Tokenized che sta già lavorando su soluzioni elettorali, la blockchain pubblica di BSV fornirà la tracciabilità e la trasparenza necessarie per le elezioni nazionali e con la velocità richiesta dal pubblico.