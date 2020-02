La Blockchain per la certificazione del servizio di sicurezza alimentare arriva da IBM

Quello che è successo?

Un portavoce di FSIS ha confermato a un criptovaluta Coindesk la valutazione di fattibilità di $ 269.450 che renderà la certificazione delle esportazioni alimentari più trasparente e a prova di manomissione.

La tecnologia blockchain sottostante utilizza un libro mastro “immutabile”. Questa è la prima volta che FSIS, che rientra nel Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), utilizza la tecnologia blockchain.

La prova di concetto fa parte del piano annuale di FSIS 2020 , in cui si afferma che “FSIS svilupperà una prova di concetto per la gestione della blockchain come potenziale meccanismo per affrontare le sfide della certificazione delle esportazioni e identificare maggiori efficienze nel processo di certificazione delle esportazioni”.

Perché è importante?

Il servizio di sicurezza e ispezione degli alimenti è responsabile sia dell’esportazione che dell’importazione di carne, pollame o prodotti a base di uova. Le esportazioni verso altri paesi sono regolate da procedure complesse che richiedono documentazione multi-paese.

Gli ispettori dell’FSIS devono campionare i prodotti esportati dai container di spedizione, nonché verificare documenti e timbri, ecc.

Un manuale di formazione dell’ispettore stabilisce le linee guida per questo processo ed è abbinato a una traccia di carta digitale, che accompagna entrambi i prodotti esportati. È questo processo che FSIS vuole modernizzare usando la blockchain.

Cosa altro c’è?

Secondo il portavoce di FSIS , a IBM è stato fornito un contratto di prova del concetto di blockchain non descrittivo del valore di $ 270.000 nell’agosto 2019. Questo contratto si protrarrà fino a giugno 2020.

FSIS sarebbe in grado di identificare ed esplorare i vantaggi di una qualsiasi blockchain in modo che può prendere decisioni informate in futuro su come modernizzare i suoi processi.

Azione sui prezzi

Le azioni IBM sono state scambiate in rialzo del 2,54% a $ 146,27 al momento della stampa di lunedì.