JPMorgan cambia clamorosamente idea sulla sua blockchain e si fonde con ConsenSys

JPMorgan Chase & Co è in trattativa per unire la sua unità blockchain Quorum con la startup con sede a Brooklyn ConsenSys, secondo le persone che hanno familiarità con i piani.

È probabile che l’accordo venga annunciato formalmente entro i prossimi sei mesi, ma i termini finanziari non sono ancora chiari, hanno detto le persone.

Circa 25 persone lavorano attualmente nel team Quorum a livello globale, e non è chiaro se si uniranno a ConsenSys dopo la fusione, hanno detto le persone.

Blockchain è emerso oltre un decennio fa come il software che traccia le transazioni di criptovaluta. Da allora, le banche e altre grandi aziende hanno investito milioni di dollari per sviluppare e testare una vasta gamma di applicazioni aziendali utilizzando la tecnologia nascente. Gli sforzi hanno avuto risultati contrastanti, con pochi progetti che hanno ottenuto un impatto significativo.

JPMorgan ha costruito internamente la blockchain Quorum utilizzando la rete ethereum, il software su cui si basa etere, una delle criptovalute più conosciute.

Viene utilizzato da JPMorgan per gestire l’Interbank Information Network, una rete di pagamenti che coinvolge più di 300 banche. JPMorgan, la più grande banca americana per attività, ha anche affermato che utilizzerà Quorum per emettere una valuta digitale chiamata JPMorgan Coin che ha progettato per effettuare pagamenti istantanei utilizzando blockchain.

Una fusione con ConsenSys non avrebbe alcun impatto sull’IIN e su altri progetti JPMorgan in esecuzione su Quorum, ha affermato una delle persone.

JPMorgan ha preso in considerazione la revoca del Quorum da circa due anni, valutando le opzioni tra cui la creazione di una fondazione open source, la creazione di una nuova startup o la fusione con un’altra società, ha detto la persona.

Una fusione con ConsenSys è stata scelta come la migliore strada da seguire poiché entrambe le organizzazioni lavorano con ethereum e sono state coinvolte in iniziative congiunte in passato.

ConsenSys, un’importante startup blockchain che è cresciuta rapidamente durante la bolla crittografica del 2017, è stata fondata da Joe Lubin, uno dei co-fondatori di ethereum.

La società ha annunciato la scorsa settimana di aver licenziato circa il 14% del proprio personale, in quanto è stata sottoposta a una ristrutturazione per separare la sua attività di sviluppo software dalle sue attività di impresa.

Una fusione con Quorum si allineerebbe al suo spostamento verso la crescita della divisione software.

Il quorum è open source, il che significa che il suo codice è gratuito e può essere modificato e ridistribuito. Il piano dopo la fusione è quello di mantenere il marchio Quorum e mantenere la tecnologia open source, ha affermato una delle persone.