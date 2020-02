L’India sta preparando su un sistema di voto nazionale basato su blockchain

La commissione elettorale indiana sta lavorando su un sistema di voto basato su blockchain, ha rivelato il capo della commissione. In un recente evento, ha citato la necessità di sistemi di voto online sicuri e trasparenti come motivo per l’adozione della tecnologia blockchain.

L’India è la più grande democrazia del mondo, con le sue elezioni la seconda più costosa al mondo dopo gli Stati Uniti. Oltre 900 milioni di persone sono elettori registrati nel paese asiatico. Tuttavia, durante le ultime elezioni svoltesi l’anno scorso, quasi 300 milioni non hanno votato.

Secondo il Times of India , una delle principali ragioni di ciò è stata la mancanza di accesso ai seggi elettorali, con molti in grado di recarsi nelle stazioni in cui si sono registrati per votare.

La soluzione sta nella tecnologia blockchain, ritiene il capo commissario elettorale Sunil Arora. Nel recente Summit del Times Now, ha rivelato che la commissione stava lavorando con l’Indian Institute of Technology, Chenna su un sistema di voto online basato su blockchain. Questo sistema consentirà a centinaia di milioni di elettori indiani di esercitare il loro diritto democratico anche se migrano in altre parti del paese.

Arora disse agli assistenti che sperava che il sistema entrasse in vigore prima della fine del suo mandato. Il suo mandato scadrà nell’aprile del 2021. Ha inoltre rivelato che ci sono piani per collegare gli ID degli elettori all’Aadhaar, un codice di identità univoco detenuto dai residenti in India.

Le macchine per il voto elettronico sono state a lungo ostacolate da timori di manipolazione, ha osservato Arora. Tuttavia, con la tecnologia blockchain, il libro mastro distribuito è immutabile, consentendo ai cittadini la tranquillità di sapere che i voti espressi sono effettivamente calcolati. La maggiore trasparenza rende anche l’uso della blockchain nel processo elettorale un adattamento naturale.

Il voto Blockchain è ancora nelle sue fasi di test, con gli Stati Uniti in testa al gruppo in adozione.

Voatz , un’applicazione di voto mobile basata su blockchain è già stata utilizzata nelle elezioni federali.

La società, che è sostenuta da Medici Ventures di Overstock , è stata tuttavia attaccata da ricercatori della sicurezza che hanno affermato che non era sicuro e che gli hacker potevano manipolare il processo di voto.

Da allora Voatz ha risposto , sostenendo che i ricercatori hanno usato una versione di 27 versioni precedenti. La società ha anche affermato che l’app obsoleta non era connessa ai suoi server e quindi i ricercatori hanno “fabbricato una versione immaginata dei server Voatz, ipotizzato il loro funzionamento e quindi fatto ipotesi sulle interazioni tra i componenti del sistema che sono semplicemente false “.