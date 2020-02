L’india lancerà un incubatore dedicato blockchain ufficiale di stato

Lo stato indiano meridionale di Telangana sta lanciando un incubatore blockchain dedicato.

Secondo un rapporto del Times of India di lunedì, Rama Devi, un alto funzionario del dipartimento IT&C del governo statale, ha dichiarato che la nuova incubatrice si unirà presto alle migliori istituzioni educative come IIIT-Hyderabad e la Indian School of Business per supportare le startup nello spazio blockchain funzionante.

“Abbiamo sviluppato 12 casi d’uso in cui la tecnologia blockchain può essere utilizzata per risolvere alcune delle problematiche affrontate dai cittadini … [I] nei prossimi giorni stiamo presentando molteplici iniziative come la creazione di incubatrici”, ha detto Devi.

Devi stava parlando a margine del lancio di T-Block, un acceleratore blockchain istituito dal governo di Telangana in collaborazione con il gigante industriale Tech Mahindra.

Alle startup accettate nell’acceleratore verrà fornito un boot camp di una settimana seguito da un programma di allenamento di un mese, con tutoraggio e consigli da “esperti nello spazio di startup e blockchain”, secondo il Times.

Il governo federale indiano ha voluto esplorare la tecnologia blockchain e ha persino parlato della possibilità di una rupia digitale.

A novembre 2019, il Ministro di Stato per l’elettronica e l’IT Sanjay Dhotre ha dichiarato che il governo sta redigendo un documento di approccio su un framework blockchain nazionale che esaminerà il potenziale per la tecnologia di contabilità distribuita e la necessità di un’infrastruttura comune per diversi casi d’uso della tecnologia .

D’altra parte, le criptovalute, il principale caso d’uso per la tecnologia blockchain fino ad oggi, sono state soppresse tra le notizie secondo cui il governo sta prendendo in considerazione un divieto assoluto .

La corte suprema sta attualmente ascoltando un caso promosso dall’industria delle criptovalute che tenta di revocare il divieto di servizi bancari a società di criptovaluta come gli scambi ordinati dalla banca centrale nell’aprile 2018.