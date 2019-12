Una blockchain, in termini semplici, può essere descritta come un libro mastro digitale aperto a prova di manomissione che registra le transazioni con timestamp, attraverso i computer. La blockchain registra le transazioni in modo tale che i record non possano essere modificati in modo retrospettivo senza alterare tutti i blocchi coinvolti.

Poiché i blocchi correlati sono distribuiti e diffusi nel sistema, la modifica di tutti i blocchi è stata considerata “annullabile / impossibile” fino ad oggi. Questa tenuta dei registri consente la verifica e l'audit delle transazioni in modo indipendente e relativamente economico.

Un database blockchain è autonomo, gestito in modo indipendente attraverso una rete peer-to-peer e un server di timestamp distribuito. La tecnologia blockchain ha risolto il problema del problema della doppia spesa evitando impegni di terze parti e introducendo transazioni peer-to-peer .

Progettata e impiegata inizialmente per tenere traccia delle transazioni in bitcoin, la tecnologia blockchain ha un immenso potenziale per essere utilizzata anche in altri settori e pertanto sta lentamente e costantemente trovando schieramento in settori come la catena di approvvigionamento.

Le transazioni della catena di approvvigionamento sono estremamente complicate indipendentemente dalle materie prime coinvolte, che si tratti di attrezzature, beni di consumo, prodotti alimentari o offerte digitali, ci sono troppe transazioni avanti e indietro che incidono sulla registrazione e il monitoraggio impeccabili, impedendo alle catene di approvvigionamento di funziona senza intoppi. Per affrontare questo problema, la blockchain può essere la migliore tecnologia innovativa che il settore può implementare.

Blockchain come un sistema tecnologico competente ha numerose possibili applicazioni relative alle operazioni e alle catene di fornitura:

Transazioni trasparenti e sicure: Blockchain offre alle aziende una piattaforma per funzionare con autentica integrità nei confronti delle comunità e dei clienti delle parti interessate. La trasparenza e la sostenibilità hanno un ruolo cruciale nel settore della catena di approvvigionamento, e con le basi stesse della tecnologia blockchain che sono la trasparenza e la tracciabilità, i due insieme – la tecnologia e il settore – creano un accoppiamento “fatto l'uno per l'altro”.

La tecnologia garantisce un tracciamento end-to-end trasparente e preciso nella catena di approvvigionamento, aiutando le organizzazioni a digitalizzare le risorse fisiche, a creare registrazioni impeccabili di tutte le transazioni, rendendo possibile tracciare le attività dalla produzione alla consegna o l'utilizzo da parte dell'utente finale.

Maggiore scalabilità e automazione – Blockchain consente una significativa riduzione della burocrazia e delle pratiche burocratiche nelle catene di approvvigionamento fornendo un processo automatizzato di archiviazione delle informazioni in formato digitale. Blockchain è una grande risorsa in quanto aiuta a tracciare il ciclo di vita del prodotto e il trasferimento di possesso dalla fonte allo scaffale del negozio, aiuta anche a tenere traccia delle mani che cambiano tra i produttori e fornitore di servizi logistici, rivenditore e consumatore. Spiana la strada a progressi regolari e automatizza ogni transazione commerciale, consentendo una relazione diretta tra ciascun partecipante.

Riduzione dei costi, dei ritardi e degli errori umani: il monitoraggio in tempo reale del prodotto nella catena di approvvigionamento con l'aiuto della blockchain riduce il costo complessivo del monitoraggio degli articoli e dei ritardi, ed elimina gli errori umani.

Un sondaggio sui lavoratori della catena di approvvigionamento condotto da APQC e dal Digital Supply Chain Institute (DSCI) afferma che oltre un terzo delle persone ha menzionato la riduzione dei costi come il principale vantaggio dell'utilizzo della blockchain nella gestione della catena di approvvigionamento. Blockchain ha il potenziale per far emergere cambiamenti progressivi in molti settori e aziende, inclusa la filiera.

Tiene traccia dei dati digitali: le organizzazioni hanno più elementi nelle loro catene di approvvigionamento, il che rende impossibile, anche per le grandi aziende, tenere traccia manuale di ogni record. Errori umani si insinuano inavvertitamente. Gli errori portano alla mancanza di trasparenza, il che comporta costi aggiuntivi. I problemi nelle relazioni con i clienti emergono, diluendo in definitiva il nome del marchio. In una gestione della catena di approvvigionamento basata su blockchain diventa facile tenere traccia e tracciare le derivazioni poiché è possibile accedere facilmente alle informazioni sul prodotto.

Il valore dell'adozione della tecnologia blockchain nella catena di approvvigionamento aumenta con la consapevolezza che elimina le frodi nella catena di approvvigionamento e aiuta a mantenere l'integrità del sistema. Le catene di approvvigionamento possono iniziare a utilizzare blockchain in diverse aree delle sue operazioni. I contratti intelligenti possono aiutare ad eliminare costosi ritardi e sprechi generati dalla gestione manuale dei documenti.

Questo può aprire nuove porte per un corso più veloce, più intelligente e sicuro lungo l'intera catena di approvvigionamento. La tecnologia Blockchain porterà sicuramente livelli più elevati di fiducia, trasparenza ed efficacia e altererà il modo in cui le aziende e le industrie operano e controllano le future catene di approvvigionamento.