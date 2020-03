Il primo Blockchain Lab automobiistico aperto da Toyota in gran segreto

Toyota Motor Corporation, insieme a Toyota Financial Services Corporation, ha presentato il suo Toyota Blockchain Lab, il 16 marzo, che comprende sei società del Gruppo Toyota. Il laboratorio sta esplorando come potrebbe apparire il futuro dell’industria automobilistica.

Istituito nell’aprile 2019, Blockchain Lab ha esaminato tranquillamente il potenziale delle tecnologie blockchain negli ultimi 11 mesi e ora cerca di accelerare le iniziative verso l’implementazione aziendale ed espandere le partnership strategiche al di fuori del gruppo.

Toyota mira a diventare una “società di mobilità”

L’obiettivo dichiarato della quasi incursione di quasi un anno nella tecnologia blockchain di Toyota è quello di spostare l’attenzione del gruppo verso il diventare una “società di mobilità” più olistica, fornendo una piattaforma di trasporto ad ampio raggio.

Per raggiungere questo obiettivo, intende utilizzare la blockchain per sviluppare un ambiente in cui gli utenti possano connettersi in modo più aperto e sicuro con le aziende che forniscono loro servizi.

Prova prima di acquistare

A tal fine, secondo quanto riferito, Toyota Blockchain Lab ha condotto studi investigativi e avviato progetti di sperimentazione, una fase di cui è stata completata a novembre 2019.

Sono state identificate le applicazioni di uso principale nelle aree di verifica dei clienti e dei veicoli, insieme al monitoraggio della catena di approvvigionamento e alla digitalizzazione delle risorse per diversificare la sua gamma di metodi di finanziamento disponibili.

L’annuncio di oggi evidenzia la speranza dell’organizzazione di sviluppare ulteriormente le sue iniziative per l’implementazione e di basarsi sulle sue partnership strategiche con aziende sia all’interno che all’esterno del gruppo.

Inoltre, il laboratorio prevede di accelerare l’implementazione sociale di varie piattaforme blockchain esistenti a livello globale.