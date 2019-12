La rinascita della criptovaluta è stata assoluta nel 2019.

Le risorse digitali, in generale, si pensava fossero state lasciate a morte dopo un orribile 2018 prima di radunarsi duramente quest'anno. Mentre i prezzi potrebbero non essere ancora tornati ai massimi di dicembre 2017, qualsiasi suggerimento che la criptovaluta sia una moda passeggera si sta lentamente erodendo.

Il gioco d'azzardo online è spesso citato come un caso d'uso logico per la criptovaluta, ma questa promessa deve ancora concretizzarsi nei mercati regolamentati degli Stati Uniti. Cambierà mai? E quando?

Impegno e adozione in aumento

La misura del successo delle risorse digitali non è solo il suo prezzo. Mentre gli “hodlers” possono essere consumati monitorando il prezzo di trading di Bitcoin e altri altcoin, gli utenti di tutti i giorni sono più preoccupati dell'adozione e dell'usabilità significativa.

Per fortuna, la criptovaluta ha funzionato abbastanza bene su questo fronte.

Citando un rapporto di Chainalysis , il gigante finanziario Bloomberg all'inizio di questo mese ha riferito che la ripresa del mercato ha determinato un picco nell'uso al dettaglio. Il valore totale delle criptovalute inviate ai fornitori di servizi commerciali e ai processori di pagamento (come BitPay ) è aumentato del 65% tra gennaio e luglio – il periodo in cui Bitcoin ha visto il suo aumento dei prezzi da circa $ 4.000 a oltre $ 12.000 per token .

Secondo uno studio parallelo di Bitcoin.com , il commercio basato su criptovalute ammontava a $ 5,5 milioni nelle transazioni giornaliere a luglio 2019, rispetto a $ 3 milioni a gennaio. Questi sono ancora piccoli numeri rispetto ad altre forme di commercio, ma è un aumento fenomenale in sette mesi.

Uso di criptovaluta nel gioco d'azzardo

Tra il 2014 e il 2017, Bitcoin.com ha riferito che i siti di gioco d'azzardo hanno accettato l'equivalente di $ 4,5 miliardi nelle scommesse totali su Bitcoin. Quel numero copre un periodo di tre anni, che si è concluso durante una delle corse più rialziste nella storia di Bitcoin.

Non possiamo speculare sui numeri attuali, ma il fatto che l'adozione della criptovaluta sia aumentata nel 2019 dovrebbe naturalmente influenzarne l'utilizzo per le scommesse. Inoltre, la tecnologia blockchain di base potrebbe spingere l'industria del gioco d'azzardo a dimensioni più elevate.

Se si esaminano le specifiche, i due prodotti sono praticamente perfetti l'uno per l'altro.

Dadi e bulloni del gioco d'azzardo blockchain

In termini generali, il gioco d'azzardo blockchain può avvenire in due forme: on-chain e off-chain .

Con il gioco d'azzardo off-chain , i casinò online e fisici accettano la criptovaluta come metodo di deposito. Gli operatori possono utilizzare custodi e processori di terze parti per convertire la valuta digitale in fiat, anche se alcuni casinò online scelgono di effettuare transazioni esclusivamente in, diciamo, Bitcoin.

Il gioco d'azzardo a catena , tuttavia, si verifica su una blockchain che utilizza app decentralizzate . Queste app sono dotate di contratti intelligenti eseguiti sulla rete rispetto ai server centralizzati.

Quindi qual è la differenza?

Per loro natura, i casinò off-chain possono essere più suscettibili all'intervento del governo. Alcuni operatori, pertanto, preferiscono vietare ai clienti giurisdizioni “ostili”.

Norme sul gioco d'azzardo in criptovaluta

La maggior parte dei paesi ha un quadro legale e normativo per il gioco d'azzardo online, ma pochissimi regolano l'uso della criptovaluta. Alcuni notevoli che includono:

Regno Unito

Olanda

Grecia

Italia

Belgio

La UK Gambling Commission ha approvato la criptovaluta per alcuni operatori di gioco regolamentati, sebbene il suo sito Web mostri un avvertimento che i giocatori dovrebbero diffidare di piattaforme non affidabili.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti , l'oscurità sembra essere all'ordine del giorno.

Proprio come accade con la regolamentazione delle criptovalute stesse, la legalità del loro uso nel gioco d'azzardo rimane poco chiara. Un certo numero di casinò a Las Vegas accetta criptovaluta , ma il ritmo glaciale della regolamentazione sta ostacolando l'adozione diffusa. Allo stato attuale, nessun operatore di gioco d'azzardo online statunitense regolamentato effettua transazioni in criptovaluta.

Quindi, mentre diversi stati degli Stati Uniti hanno aperto le porte a una forma di gioco d'azzardo o a un'altra, il supporto per la criptovaluta rimane basso. E non vi è alcuna reale indicazione che questo potrebbe cambiare in qualsiasi momento presto.

Gioco d'azzardo Blockchain: la prossima grande cosa?

Indipendentemente da quanto sopra, la criptovaluta potrebbe fornire una serie di vantaggi per i giocatori d'azzardo.

Gli scommettitori che usano Bitcoin godono di un livello di privacy che le carte di credito non possono offrire. A differenza dei trasferimenti bancari, ad esempio, le transazioni Bitcoin non includono informazioni personali. Alcuni paesi stanno lavorando per cambiarlo, tuttavia, richiedendo ai clienti di convertire i token in valuta legale come mezzo di identificazione.

Altre risorse, come ZCash e Monero , forniscono agli utenti l'anonimato, ma anche le controversie circondano il loro utilizzo. Nel tentativo di placare i regolatori, molti operatori di gioco si sono allontanati da loro.

Come con la maggior parte delle possibilità che coinvolgono la criptovaluta, l'oscurità normativa ha ostacolato il suo utilizzo per il gioco d'azzardo. Detto questo, i potenziali benefici forniscono abbastanza impulso per spingere per l'adozione mentre la tecnologia continua a diventare più mainstream.