IBM e BNP Paribas insieme nella piattaforma blockchain italiana per la cartolarizzazione del credito

Oggi è stato annunciato che la blockchain aziendale di IBM viene utilizzata in una nuova piattaforma per la cartolarizzazione del credito.

La società italiana Centotrenta Servicing ha realizzato una piattaforma di gestione della cartolarizzazione del credito, HyperMast STS.

Centotrenta è una società di gestione che gestisce 200 cartolarizzazioni italiane all’anno e gestisce portafogli per 15,6 miliardi di euro (16,9 miliardi di dollari). Il suo sito web mostra che gran parte delle sue attività sono in sofferenza, sebbene Centotrenta effettui anche prestiti in bonis, cartolarizzazioni di mutui residenziali e commerciali, nonché leasing e crediti.

Il ruolo di Centotrenta è quello di raccogliere denaro dal portafoglio e monitorare la conformità della cartolarizzazione.

BNP Paribas Securities Services è coinvolta nel progetto come conto e banca agente pagatore. Lo studio italiano afferma che l’ecosistema comprende altre banche, consulenti e studi legali.

Spera di attrarre un numero maggiore di partecipanti come operatori come lui, fornitori di credito, investitori, intermediari e creatori.

E la crisi del 2008?

Questo è lo stesso settore che ha attirato gran parte della colpa per la crisi finanziaria del 2008. Blockchain può ampliare l’ambito della cartolarizzazione.

Ma le domande continuano a essere poste. Un grosso problema è se il cedente presta lo stesso grado di cura se ha intenzione di scaricare il debito in una cartolarizzazione.

Tre mesi fa, l’agenzia di rating Fitch ha esaminato la blockchain nel settore. Ha notato che per ora la blockchain viene utilizzata solo per alcuni aspetti della cartolarizzazione e raramente per una transazione end-to-end.

Vede il paese leader come la Cina, dove la catena Jucai della Bank of Communications registra tutti i dettagli dei mutui e dei pagamenti dei mutui.

Moody’s è anche ottimista sulla blockchain per la cartolarizzazione, ma crede che decollerà solo quando gli standard saranno ampiamente adottati, forse nel 2021 e oltre.

Vantaggi della blockchain per la cartolarizzazione

Nel frattempo, Centotrenta afferma che il vantaggio della soluzione è una maggiore interazione tra le parti e trasparenza sui processi, nonché una maggiore fiducia nelle attività finanziarie.

Le fasi coperte dalla soluzione comprendono la creazione di contratti iniziali – la vendita a blocchi – e i contratti sottostanti all’emissione di titoli.

Abbiamo chiesto se questo significa che i dettagli del singolo prestito sono memorizzati sulla blockchain ma non abbiamo ricevuto una risposta in tempo per la pubblicazione.

Forse il più grande vantaggio da ottenere è l’inclusione di quel livello di dettaglio, perché quindi la performance della cartolarizzazione in termini di pagamenti in entrata diventa molto trasparente.

Per il progetto Centotrenta i partner tecnologici sono IBM e Blockchain Reply e la soluzione utilizza Hyperledger Fabric come parte della piattaforma Blockchain IBM, che supporta più provider di cloud.

Il prototipo è stato completato a novembre e la soluzione sarà disponibile questo mese.

Molte altre società stanno lavorando alla cartolarizzazione assicurata da attività. Negli Stati Uniti, Figure Technologies è in procinto di cartolarizzare il debito relativo alla proprietà sulla sua blockchain di provenienza.

E la banca spagnola BBVA ha sperimentato una cartolarizzazione di prestiti per la Banca europea per gli investimenti .