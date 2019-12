Ruifeng Hu, responsabile della ricerca Huawei, ha affermato che l'approvazione della tecnologia blockchain da parte del presidente cinese Xi Jinping ha migliorato notevolmente la reputazione del settore. Tuttavia, c'è una chiara divisione tra blockchain e crypto .

Alla Blockchain for Global Impact Conference, Hu ha affermato che gli specialisti che lavorano nei primi giorni del settore hanno lottato con la percezione del settore da parte del pubblico.

Ha detto che l'uso di criptovalute nei mercati neri e il riciclaggio di denaro ha portato una reputazione negativa alla classe di attività e alla tecnologia sottostante.

“Come persone che lavorano sulla blockchain, la cosa più eccitante è che il nostro Presidente ha annunciato il suo sostegno alla tecnologia. Blockchain è una tecnologia, dipende da come la usi. A volte, le persone lo usano per cose cattive, a volte per cose buone “, ha detto Hu.

Tuttavia, in seguito all'incoraggiamento del presidente Xi allo sviluppo della blockchain , Hu ha notato che la reputazione del settore ha recuperato quasi da un giorno all'altro.

Hu ha spiegato:

“Non confondermi con i cattivi. E da molto tempo è preoccupante. Il nostro Presidente ha espresso la sua approvazione e penso che sia la migliore notizia per me. Non ho bisogno di preoccuparmi di quella [reputazione]. ”

Chinese President's Xi Jinping's endorsement of blockchain was paramount to improving the sphere's reputation, says @Huawei Research Manager Ruifeng Hu. See full interview from Blockchain for Global Impact Conference: https://t.co/rgqRa3LnC5 pic.twitter.com/XBDK7zd6IL — BLOCKTV (@BLOCKTVnews) December 18, 2019

La Cina sta principalmente esaminando la capacità della blockchain di elaborare i dati su un registro immutabile per implementarli in varie applicazioni come una valuta digitale, una rete di insediamenti e una rete della catena di approvvigionamento.

In una rete blockchain puramente decentralizzata e immutabile, è necessario un sistema di incentivazione sotto forma di criptovaluta per evitare che i cattivi attori influenzino intenzionalmente il protocollo.

Tuttavia, recenti iniziative della Cina, inclusa la National Blockchain Initiative, indicano che il governo sta esplorando lo sviluppo di piattaforme di contabilità distribuita autorizzate che si concentrano sulla trasparenza sul decentramento.

Le aziende multimiliardarie come IBM e Intel, tra le altre, stanno sviluppando piattaforme simili attraverso consorzi come Hyperledger.