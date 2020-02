Grazie alla Blockchain un milione di biglietti UEFA 2020 verranno distribuiti ai tifosi

L’ente europeo di calcio UEFA ha annunciato che distribuirà oltre un milione di biglietti ai fan dello sport tramite un’applicazione mobile basata su blockchain.

La UEFA ha recentemente rivelato che l’associazione distribuirà ora circa un milione di biglietti tramite la tecnologia blockchain e quindi si unirà a una lunga lista di piattaforme sportive che hanno abbracciato la tecnologia rivoluzionaria.

Biglietti UEFA sulla Blockchain

L’associazione ha affermato che il nuovo modello di biglietteria renderà l’ingresso allo stadio semplice, facile e soprattutto trasparente. Sulla ragione dell’adozione del biglietto digitale, la UEFA ha dichiarato:

“I tifosi che acquistano seguono i biglietti della mia squadra riceveranno i loro biglietti mobili solo quando la loro squadra si è qualificata per una partita specifica. La possibilità di consegnare biglietti mobili ai fan vicino alla giornata migliorerà considerevolmente il viaggio dei fan, poiché i fan non saranno più tenuti a visitare i punti di raccolta per scambiare i buoni dei biglietti ”.

I biglietti per le partite verranno consegnati entro e non oltre i giorni precedenti la partita e pertanto dovrebbero facilitare la distribuzione uniforme dei biglietti tra i tifosi e sradicare qualsiasi forma di congestione o inconveniente sia per i tifosi che per l’associazione.

Blockchain e sport

A causa del suo alto tasso di successo in altri settori, le organizzazioni sportive stanno gradualmente cercando la tecnologia blockchain per aiutare il settore, specialmente nell’area del ticketing, in modo da ridurre o eliminare completamente qualsiasi forma di falsificazione e garantire trasparenza nel processo di distribuzione.

Il corpo di calcio europeo non è l’unico associato alla blockchain, la stampa internazionale ha riferito che la squadra di calcio della Juventus di maggior successo in Italia lo scorso anno è diventata la prima squadra di calcio al mondo ad essere tokenizzata.

Il team di Torino che mette in campo uno dei migliori giocatori della storia Cristiano Ronaldo ha collaborato con Socios.com, l’app di voto e ricompensa basata su blockchain che utilizza la crittografia Chiliz ($ CHZ) ed è focalizzata sul settore dello spettacolo e dello sport.

L’obiettivo principale della partnership era facilitare le attività correlate svolte dalla Juventus.

I fan dei giganti di Torino avranno anche l’opportunità di votare alcune decisioni specifiche prese dal club, attraverso l’uso del suo token ($ JUV).

Un altro esempio di squadre di calcio che optano per la tokenizzazione è il Barcellona. Solo recentemente ha annunciato la sua decisione e ha fatto molto rumore.

La tecnologia blockchain sta gradualmente diventando un nome familiare in ogni aspetto dell’economia mondiale ed è solo una questione di tempo prima che la tecnologia blockchain e le criptovalute diventino completamente mainstream.