Ieri, il produttore automobilistico Fiat Chrysler ha dichiarato di aver aderito al consorzio Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) per procurarsi minerali utilizzati nei suoi veicoli elettrici. La società inizierà con il monitoraggio del cobalto e poi di altri come la mica e i minerali di conflitto 3TG: tungsteno, tantalio, stagno e oro.

IBM ha avviato il consorzio RSBN insieme a Ford Motor Company, Huayou Cobalt, LG Chem e RCS Global all'inizio di quest'anno. Volkswagen e Volvo si unirono a pochi mesi lungo la linea. Costruito sulla piattaforma Blockchain IBM, RSBN aveva precedentemente eseguito un pilot per il monitoraggio del cobalto dal sito minerario di Huayou nella Repubblica Democratica del Congo.

“Il nostro impegno per l'approvvigionamento responsabile delle materie prime è di vitale importanza per l'integrità e la sostenibilità della nostra catena di approvvigionamento, in particolare quando la nostra strategia di elettrificazione aumenta,” ha dichiarato Carl Smiley, Chief Acquisti e Supply Chain Officer, FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Fiat Chrysler ha dichiarato che prevede di lanciare oltre 30 modelli elettrificati entro il 2022 e RSBN contribuirà all'approvvigionamento responsabile del cobalto , un minerale usato nelle batterie dei veicoli elettrici.

Le vendite di veicoli elettrici (EV) sono in aumento nonostante un crollo delle vendite globali di auto. Questo dice molto sull'inclinazione del consumatore verso il diventare verde. Ma è probabile che la domanda di cobalto aumenti dato che l'elettricità è attualmente solo il 2,1% delle vendite di veicoli, ma secondo le previsioni Bloomberg dovrebbe arrivare al 32% entro il 2040. Tesla sta rimuovendo del tutto il cobalto.

“L'RSBN si sta espandendo rapidamente, collegando gli attori lungo tutta la catena di fornitura delle batterie e oltre, tutti concentrati sulla dimostrazione di buone pratiche in materia di approvvigionamento e produzione responsabili”, ha affermato Nicholas Garrett, CEO di RCS Global Group. Il ruolo di RCS nel consorzio è come società di certificazione per valutare la conformità.

Nel frattempo, FCA è anche membro della Responsible Minerals Initiative (RMI) insieme a Ford, VW, Volvo e IBM. Inoltre, la casa automobilistica italo-americana sta istruendo i suoi fornitori con le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La tecnologia di IBM è utilizzata in un altro consorzio di metalli, Minehub , che ha lanciato la sua piattaforma blockchain della catena di fornitura in ottobre. La soluzione mira a ridurre le transazioni cartacee tra i partecipanti alla catena di approvvigionamento e aumentare l'efficienza operativa.

Un'altra società, Circulor , ha lanciato una piattaforma di tracciabilità basata sul tessuto Hyperledger per il minerale di tantalio . Il progetto che coinvolge anche Volvo è già in produzione in Ruanda.

Un mese fa, il World Economic Forum (WEF) ha annunciato un consorzio blockchain per metalli e miniere incentrato sia sulla tracciabilità della catena di approvvigionamento che sulla sostenibilità. I principali partecipanti includono Anglo American / De Beers (Tracr), Eurasian Resources, Glencore e Tata Steel.