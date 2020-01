Entro il 2023 la blockchain può migliorare del 50% la qualità dei dati secondo Gartner

Ieri, la società di ricerca Gartner ha dichiarato che prevede che i contratti intelligenti blockchain aumenteranno la qualità complessiva dei dati di circa il 50% entro il 2023. Una migliore disponibilità dei dati migliorerà, a sua volta, il processo decisionale per le organizzazioni. Quindi raccomanda blockchain per dati e analisi (D&A).

“Quando un’organizzazione adotta contratti intelligenti blockchain – sia imposti dall’esterno che volontariamente adottati – beneficiano dell’aumento associato della qualità dei dati, che aumenterà del 50% entro il 2023”, ha affermato Lydia Clougherty Jones, senior research director di Gartner.

Ma c’è un avvertimento qui, poiché la governance del consorzio per blockchain o regole di contratto intelligente può ridurre la disponibilità di dati per le aziende. Gartner prevede che la disponibilità complessiva delle risorse di dati diminuirà del 30% entro il 2023.

“Questa variabile (disponibilità dei dati) potrebbe lasciare i partecipanti in una posizione peggiore rispetto a se non partecipassero al processo di smart contract blockchain”, ha affermato Jones. Presumibilmente, questo è peggio rispetto alle API per connettersi ai dati provenienti da più fonti.

Mentre il pool di informazioni diminuisce, la qualità aumenterà. Poiché più fonti verificano i dati, è più preciso. I consorzi Blockchain applicano standard di dati migliori e i contratti intelligenti possono controllare e normalizzare i dati.

Nel loro insieme, questi vantaggi rendono la blockchain attraente per il reparto dati e analisi (D&A) di un’azienda. In definitiva, ciò migliora il processo decisionale fornendo dati più accurati, affidabili e affidabili.

“I contratti intelligenti sono importanti e i leader di D&A dovrebbero concentrarsi su di essi perché promettono una quasi certezza di scambi fidati. Una volta distribuiti, i contratti smart blockchain sono immutabili e irrevocabili attraverso un codice non modificabile, che impone un impegno vincolante a fare o non fare qualcosa in futuro “, ha affermato Jones.

Garner raccomanda ai leader di D&A di avviare progetti pilota di blockchain per automatizzare semplici processi aziendali, senza coinvolgere inizialmente dati sensibili.

Per la blockchain aziendale, ogni tecnologia blockchain ha il suo linguaggio di contratto intelligente. DAML di Digital Asset è un’opzione che funziona su diverse blockchain aziendali.

Il mese scorso, la società tecnologica indiana Tata Consultancy Services (TCS) ha lanciato un kit di sviluppo di contratti intelligenti blockchain chiamato Quartz DevKit .

Fujitsu, Nomura’s NRI Secure, Consensys ‘Mythx e pochi altri fanno parte di un consorzio blockchain chiamato Smart Contract Security Alliance (SCSA).