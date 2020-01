Il laboratorio blockchain EMEA di Deloitte afferma di aver fornito la prima soluzione blockchain aziendale al mondo per l’autenticazione dei certificati in collaborazione con DNV GL.

90.000 certificati sulla soluzione Blockchain di Deloitte

Il colosso dell’audit dei “big four” ha annunciato la notizia del lancio tramite una dichiarazione stampa pubblicata sul suo sito web.

Secondo l’annuncio, la piattaforma blockchain è la prima soluzione al mondo di tecnologia di contabilità decentrata dal vivo (DLT) destinata al settore della certificazione.

Deloitte ha collaborato con il registrar internazionale e la società di classificazione DNV GL. Come parte del comunicato stampa, Deloitte ha rivelato che ogni certificato rilasciato è digitalizzato e incluso nella blockchain. Secondo Deloitte, il sistema contiene già 90.000 certificati.

A ogni voce del certificato è assegnato un tag univoco. Gli autenticatori devono solo scansionare un codice QR su un certificato per determinare se il documento è autentico.

Commentando il progetto, Larry Kehoe del laboratorio EMEA di Deloitte ha osservato:

“Il team Global Blockchain di Deloitte e il laboratorio Blockchain EMEA sono entusiasti e orgogliosi di far parte di questo progetto innovativo con DNV GL. Questo è un eccellente esempio di tecnologia blockchain che entra nella fase di produzione del ciclo di vita della tecnologia con DNV GL e Deloitte in prima linea in questo percorso di trasformazione digitale. “

Per DNV GL, il progetto rappresenta un momento fondamentale per la creazione di un ecosistema di garanzia digitale più affidabile.

Secondo Renato Grottola, direttore di Global Digital Transformation di DNV GL, la società sta cercando blockchain e altre tecnologie emergenti per migliorare la qualità del servizio offerto dai fornitori di assicurazione aziendale.

Utilità Blockchain in crescita nella lotta alla contraffazione di certificati

Sin dalla sua comparsa, i commentatori hanno messo in evidenza il potenziale della blockchain di interrompere diversi processi aziendali. Gran parte del fascino delle soluzioni DLT deriva dall’immutabilità e dalla sicurezza dei dati archiviati.

Diversi governi e startup hanno tentato di sfruttare l’immutabilità della blockchain per combattere la falsificazione di certificati: il Muroran Institute of Technology sta collaborando con il gigante giapponese delle telecomunicazioni Nippon Telegram (NTT) per sviluppare una piattaforma basata su blockchain per la verifica dei titoli e dei certificati universitari.

Come parte della mossa per combattere il flagello dei certificati falsi , diversi progetti stanno cercando di spostarsi verso protocolli basati su DLT per l’ emissione di certificati .

Nel febbraio 2019, Malta ha annunciato un progetto pilota che avrebbe visto tutte le istituzioni educative nel paese emettere certificati sulla blockchain.