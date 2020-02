Danone utilizza la blockchain per la tracciabilità alimentare del latte materno in Cina

Danone ha presentato il suo servizio Track & Connect, una soluzione di tracciabilità alimentare blockchain per fornire una maggiore trasparenza per i suoi marchi di formula per bambini, tra cui Aptamil.

È già stato lanciato in Cina e sarà lanciato quest’anno in Francia, Germania, Australia e Nuova Zelanda.

La scelta della Cina per il lancio potrebbe non essere legata solo alle dimensioni del mercato. Ci sono stati diversi scandali in Cina riguardo al latte per bambini e ai vaccini.

Nel 2008 sei bambini sono morti a causa di calcoli renali e 54.000 sono stati ricoverati in ospedale dopo aver trovato grandi quantità di melamina in formula per neonati.

La Cina ha parecchi prodotti per neonati contraffatti

Nel 2018 un’azienda cinese ha venduto vaccini scadenti utilizzati su bambini di appena tre mesi. E la Cina è afflitta da contraffazioni.

Mentre Danone afferma che la soluzione offre trasparenza dalla farm-to-fork, nonché supporto e servizi post-vendita, il design punta a una soluzione anti-contraffazione. I codici a barre sono facili da copiare a meno che non venga utilizzata una tecnologia speciale, come quella di ScanTrust .

La soluzione di Danone è usare due codici a barre. Uno appare sulla confezione esterna.

Quando scansionato con un’app mobile, mostra quando il prodotto è stato fabbricato e il suo viaggio verso il negozio. E un altro codice a barre è stampato al laser dietro un sigillo antimanomissione, che può essere scansionato dopo l’acquisto.

Ciò conferma l’autenticità e se lo stesso codice è già stato scansionato, attiverà un avviso.

La soluzione sembra simile a quella di SAP e Danone è un cliente di SAP (in attesa di conferma).

Alla fine, Danone prevede di fornire servizi aggiuntivi come app di salute e nutrizione.

“Grazie a questa innovazione nel packaging e nella gestione dei dati, saremo in grado di offrire uno dei servizi di tracciabilità più completi nel settore delle formule per neonati e di collegarci più da vicino ai nostri consumatori e rivenditori per offrire loro servizi post vendita che apprezzano”, ha affermato David Boulanger, SVP Operations, Danone Specialized Nutrition.

Danone, con un fatturato del 2018 di 24,7 miliardi di euro, punta a diventare certificato come una B Corp, un’azienda che bilancia profitto e scopo.

Tracciabilità degli alimenti per bambini con blockchain

Molti altri produttori di alimenti per bambini e latte stanno già utilizzando la blockchain per la tracciabilità degli alimenti.

Nestlé e Carrefour stanno monitorando la formula per neonati usando la blockchain di IBM Food Trust.

Una filiale italiana di Kraft Heinz , Plasmon, sta esplorando la blockchain per alimenti per bambini in associazione con il ministero dell’agricoltura locale.

E TE-FOOD tiene traccia della formula per neonati biologici per la più grande azienda lattiero-casearia del Vietnam, Vinamilk.