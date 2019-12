Con la sua versatilità, la tecnologia blockchain può rivoluzionare il dominio scientifico. L'indagine blockchain di Deloitte per il 2018 prevede che la blockchain può cambiare l'intero volto di diversi settori. La scienza sarà una di queste.

Blockchain può proteggere i dati classificati, gestirli in modo efficiente, distribuirli e condividerli senza alcun intermediario, persino presentare un reclamo per l'inventore di qualsiasi esperimento. Un conglomerato di data science e blockchain può fare miracoli per la gestione dei dati nella tecnologia blockchain.

Trasparenza nella ricerca attraverso blockchain

Nell'analisi statistica, vengono generati dati dettagliati in cifre e grafici. Questo volume di dati è enormemente complicato ed è classificato. Se in questo dominio vengono utilizzate blockchain, potrebbe essere utile archiviare i dati in modo sicuro e sistematico. I dati specificati contenenti blocchi possono essere tutti creati memorizzando le informazioni. Questi dati possono essere condivisi con entità consentite e hanno la minima possibilità di perdite.

Verrà inoltre mantenuta la trasparenza all'interno della rete e le informazioni aggiornate potranno essere comunicate con tutti i nodi all'interno della rete. La condivisione istantanea dei dati e la comunicazione rapida garantiranno produttività e slancio alla ricerca.

Robusta sicurezza per i dati memorizzati

Le blockchain hanno un design decentralizzato e, quindi, il database sensibile può essere archiviato in ogni nodo all'interno della rete. Gli hash vengono utilizzati per salvare i dati sulla blockchain.

Le blockchain sono a prova di manomissione, immutabili e trasparenti. Forniscono sicurezza con tutte queste funzionalità. L'entità autorizzata può apportare modifiche essenziali alle informazioni sensibili e queste modifiche sono trasparenti all'interno del gruppo di nodi.

Trasparenza all'interno della rete

La trasparenza è una delle caratteristiche essenziali delle blockchain e questa trasparenza è acquisita dai contratti intelligenti. Gli Smart Contracts sono creati come un programma per computer. Questi contratti intelligenti funzionano come un intermediario tra vari nodi per far circolare i dati all'interno della rete.

Questa funzione può essere utilizzata per tenere traccia dei dati e condividerli rapidamente all'interno della rete.

Le blockchain hanno due caratteristiche principali, che possono essere molto utili nel campo scientifico.

Natura distribuita e decentralizzata

Immutabilità

Natura distribuita e decentralizzata

La funzionalità decentralizzata della blockchain può controllare diversi malfunzionamenti nel campo della ricerca. I contratti intelligenti sono a prova di manomissione. Un contratto intelligente convalida i risultati di output della ricerca.

Le informazioni classificate vengono protette e organizzate a causa del decentramento. È impossibile per chiunque perdere dati senza la conoscenza dell'intera rete.

Immutabilità

I progetti scientifici spesso richiedono finanziamenti da società o individui o governi esterni. Una volta stipulato il contratto intelligente tra due parti, questi termini non possono essere modificati. Il ritardo nel processo di finanziamento o gli ostacoli, incluso lo scioglimento del contratto o il ritardo o l'alterazione in qualsiasi azione, sono quindi responsabili nei contratti intelligenti.

La tecnologia Blockchain è ancora nella fase primaria e si sta evolvendo come una nuova arena per gli sviluppi e i progressi in molti settori.

Autorizzazione della ricerca

La ricerca scientifica richiede spesso macchine di grande capacità di stoccaggio e un enorme potere per gestirle. I membri della ricerca che stanno contribuendo alla ricerca possono richiedere l'autorizzazione per scrivere i dati e mantenere il sistema con consenso. Il processo diventa costoso con l'uso di un'enorme potenza. Pertanto, l'autorizzazione dei membri che contribuiscono può verificarsi a lungo termine.

Problema di legislazione

I problemi di legislazione possono essere dannosi nella rete blockchain.

Confini della giurisdizione

La rete blockchain può essere distribuita oltre i confini e, quindi, alcuni nodi possono affrontare il problema normativo dal loro paese natale o qualsiasi controversia può essere difficile da risolvere.

Diritti di proprietà intellettuale

Se il fornitore di blockchain vuole abusare dei dati di ricerca o dei vantaggi monetari e commercializzarli, la sicurezza dei dati può essere violata e possono verificarsi problemi di proprietà intellettuale.

Privacy dei dati

Le informazioni classificate sono archiviate in vari nodi ed è trasparente e accessibile a più persone, quindi potrebbe essere difficile mantenere la riservatezza.

Vulnerabilità agli attacchi di pirateria informatica

Blockchain ha un solido meccanismo di sicurezza, ma è comunque vulnerabile agli attacchi di hacking a causa di errori umani e mancanza di protocolli di sicurezza e talvolta anche a causa di bug.

Questi problemi richiedono maggiore chiarezza e richiedono maggiori progressi tecnici nella tecnologia blockchain. Tuttavia, in futuro, la blockchain aiuterà la scienza a risolvere diversi problemi.