Come la tecnologia blockchain può individuare i curriculum falsi

Le domande di lavoro spesso riprendono a essere assunte per essere assunte e la verifica dei dati è un processo complesso, costoso e soggetto a errori per i recruiter. EagleCheck, una startup con sede in Spagna, ha sviluppato una soluzione blockchain per condurre questo processo in modo efficiente e affidabile. La piattaforma funziona su Hyperledger e opera già nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

In un mondo degli affari iper-competitivo, alcuni in cerca di lavoro sentono sempre più la necessità di falsificare i curriculum per migliorare le loro possibilità di sbarcare un lavoro.

I potenziali candidati stanno inoltre diventando più consapevoli del fatto che le aziende stanno ora utilizzando software per rimuovere automaticamente CV e riprendere a non includere determinate parole chiave.

Ma ciò che queste applicazioni non rilevano sono le piccole (e talvolta grandi) bugie che alcuni candidati chiedono lavoro per evitare di essere eliminati in primo luogo.

EagleCheck, una startup con sede a Barcellona creata da cinque studenti, cerca di risolvere questo problema. Decrypt ha parlato con Lucas Gil Cantón, CEO di EagleCheck, che utilizza la tecnologia Hyperledger per reprimere i curriculum falsi e le frodi sul lavoro .

“La frode CV è diventata così comune che molti candidati disonesti passano inosservati”, ha detto Cantón. “Ciò potrebbe essere dovuto alla crescente pressione a ricoprire rapidamente le posizioni, dal momento che un sondaggio condotto da SimplyHired ha rilevato che l’85% dei candidati ha mentito.

ùNel frattempo, il 46% dei responsabili delle assunzioni non controlla i riferimenti e il 65% non controlla quelli educazione “, ha detto.

Come è stato finanziato il progetto

EagleCheck è stata fondata con il finanziamento da Mousebelt Accelerator , un’azienda CV con sede nella Silicon Valley. La società ha utilizzato tali finanziamenti per crescere e sviluppare una soluzione per affrontare le frodi sul lavoro utilizzando blockchain .

La startup aiuta i datori di lavoro a verificare gli sfondi dei candidati, riducendo in tal modo in modo significativo i tempi di risposta automatizzando questo processo.

“La nostra piattaforma decentralizzata aiuta le aziende di rilevamento in background a trovare le informazioni più facilmente e rapidamente”, ha dichiarato Cantón.

“Il nostro software carica le informazioni sul curriculum, esegue un controllo di integrità dei dati e, una volta verificato che ciò che è reale, diamo il via libera”, ha spiegato.

Grandi piccole bugie

Mentre le piccole esagerazioni possono essere relativamente innocue, alcuni candidati potrebbero mentire apertamente su aspetti cruciali delle loro storie di lavoro – qualcosa che è noto accadere anche ai più alti livelli del mondo degli affari.

Ad esempio, quando l’ex presidente di PayPal, Scott Thompson, è stato nominato CEO di Yahoo nel gennaio 2012, il suo curriculum ha affermato di avere una laurea in contabilità e informatica presso lo Stonehill College. Quello, a quanto pare, era una bugia.

Daniel S. Loeb, fondatore dell’hedge fund di Third Point e azionista di Yahoo, ha indagato sul background di Thompson e ha scoperto che il nuovo CEO non era laureato in informatica, provocando un enorme scandalo . Thompson lasciò Yahoo lo stesso anno.

“Nella nostra selezione di base, stiamo iniziando a lavorare con molte aziende nel Regno Unito e negli Stati Uniti che hanno processi manuali e molto costosi”, ha affermato Cantón. “Al giorno d’oggi non è necessario alzare il telefono e chiamare ciascuna università; la blockchain è più intuitiva e precisa”, ha detto.

“Abbiamo optato per Hyperledger perché ci consente di eseguire questo processo in modo più rapido e meno costoso. Ethereum ci è piaciuto, ma non è stato sostenibile su larga scala, a causa dei suoi elevati costi operativi”, ha spiegato il CEO.

Sulla base delle stime di EagleCheck, il processo di assunzione di un candidato di lavoro è di circa $ 4.000. “In Spagna e in America Latina, le aziende non [vogliono] spendere questo re di denaro.

Preferiscono credere a ciò che metti nel tuo curriculum, e lo abbiamo già visto in casi politici che hanno mentito apertamente”, ha detto.