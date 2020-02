Come la Blockchain viene usata per controllare i prezzi dell’energia in Svizzera

Il Water and Electricity Works Walenstadt (WEW) ha completato un test sul campo per un anno sul mercato locale dell’elettricità blockchain. Dati utili sui prezzi sono arrivati dal progetto con 37 partecipanti alle famiglie.

Il progetto pilota dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), conclusosi a gennaio, ha consentito ai partecipanti di acquistare o vendere energia solare prodotta localmente tramite un portale blockchain.

Il fornitore locale di elettricità WEW ha acquistato elettricità in eccesso dalle famiglie e ha fornito energia convenzionale quando la fornitura di energia solare era scarsa.

Secondo il report, Quartierstrom è stato in grado di raddoppiare il consumo di energia solare per le famiglie al 33% del loro utilizzo.

Il prezzo è tutto ciò che conta

Quartierstrom ha implementato un portale blockchain per il commercio di elettricità. Con articoli sostenibili come il cibo, i consumatori sono spesso disposti a pagare di più se acquistati in modo ecologico. Ma non così con il solare.

I prosumatori e gli altri partecipanti sono stati in grado di stabilire il prezzo minimo di vendita e il prezzo massimo di acquisto per l’energia solare.

“I partecipanti hanno spesso modificato i limiti di prezzo, soprattutto all’inizio. Ma il limite di prezzo che stabilivano per l’acquisto di energia solare locale era raramente più alto di quello per la normale energia dalla rete ”, ha affermato Verena Tiefenbeck, leader del Bits to Energy Lab presso l’ETH di Zurigo.

Solo il 10% delle offerte era superiore alla tariffa standard della griglia. Ma poiché il solare locale ha comportato costi di rete più bassi, vendendo ad altre famiglie, hanno realizzato maggiori profitti rispetto all’energia che torna alla rete.

Mentre inizialmente, il portale consentiva singole regolazioni del limite di prezzo, è stato successivamente modificato in tariffazione automatica per evitare l’elettricità invenduta a causa del fatto che nessun acquirente a un prezzo elevato. Il sistema di tariffazione automatizzato ha funzionato su base d’asta, a seconda della domanda e dell’offerta di energia solare.

“Ciò che è stato sorprendente è stato il fatto che i partecipanti che hanno utilizzato il portale tendevano spesso alla determinazione automatica dei prezzi e viceversa”, ha affermato Tiefenbeck. “In base alle nostre esperienze, non riteniamo che i prezzi individuali saranno decisivi per un mercato elettrico locale in futuro.”

Un altro aspetto chiave è che per i partecipanti era importante poter monitorare il consumo di energia. Alcuni hanno persino affermato di aver adattato l’utilizzo del proprio apparecchio per essere più elevato quando il sole splende.

“I partecipanti hanno sviluppato una comprensione del mercato dell’energia, contribuendo così a bilanciare domanda e offerta. Ciò riduce l’onere per l’infrastruttura e conferisce energia in eccesso a un uso ragionevole “, ha affermato Christian Dürr, amministratore delegato di WEW.

Come ha funzionato

Oltre all’Università svizzera ETH di Zurigo, sono state coinvolte anche l’Università di San Gallo e altri partecipanti del settore.

Il progetto Quartierstrom ha utilizzato una blockchain privata.

Mentre il software ha funzionato bene, il progetto mancava di ottimizzazione hardware. Il team non è riuscito a trovare contatori intelligenti appropriati, quindi hanno utilizzato Raspberry Pis con moduli auto-sviluppati. La conclusione è stata che i progetti più grandi hanno bisogno di contatori intelligenti con un processore applicativo integrato per eseguire strumenti software.

Tra i partecipanti alle famiglie, 28 gestivano nodi blockchain ed erano prosumatori, convalidando le transazioni utilizzando hardware specializzato (Raspberry Pis). Gli altri nove erano puri consumatori.

Quali sono le prospettive per l’UFE?

Quartierstrom è il progetto di punta dell’OFS per il commercio locale di energia e ora prevede di ridimensionarlo sulla base dei recenti apprendimenti. Nei prossimi mesi, l’hardware verrà sostituito con apparecchiature prodotte in serie. La piattaforma di trading sarà inoltre sviluppata in un prodotto commerciabile.

Exnaton, uno spin-off fondato dai membri del team di sviluppo dell’ETH di Zurigo, guiderà lo sviluppo futuro. Una delle nuove funzionalità consentirà ai partecipanti di scegliere i loro fornitori preferiti anziché impostare i prezzi.

Altri progetti di monitoraggio del prezzo dell’energia con la Blockchain

Anche Power Ledger in Australia e LO3 con sede negli Stati Uniti stanno conducendo progetti di blockchain di energia di alto profilo per il trading.

Un altro grande nome nel settore è l’ Energy Web Foundation , con oltre 100 affiliati di grande nome.