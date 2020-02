Come la Blockchain trasformerà il mondo dei media e dell’intrattenimento

Mentre continuiamo a osservare l’adozione di libri contabili distribuiti e l’innovazione diffusa in tutti i settori, un settore in particolare trarrà sostanziali vantaggi dalla trasparenza e dalla tracciabilità offerte dalla blockchain.

L’industria dei media e dell’intrattenimento è principalmente basata sulle relazioni, il che significa che i creatori sono spesso svantaggiati dai margini degli intermediari e dai profitti nascosti.

Ciò è stato particolarmente esagerato dal fatto che molti artisti non sono mai stati insegnati o esposti alle complessità degli affari, della legge e della finanza nella loro ricerca di creatività ed espressione artistica. Con l’aiuto della tecnologia blockchain, l’industria potrebbe potenzialmente eliminare le frodi, ridurre notevolmente i costi e aumentare la trasparenza globale.

Uno dei maggiori problemi dell’intrattenimento è la proprietà e la gestione dei diritti sui contenuti. L’imbarazzo di rintracciare chi possiede ciò che riguarda i contenuti audio, visivi e scritti ha creato ampie cause legali e controversie sui pagamenti.

La Blockchain promette un modo per monitorare efficacemente l’IP su più canali. Utilizzando questa nuova tecnologia, i diritti di proprietà intellettuale possono essere adeguatamente tracciati e le società di gestione dei diritti digitali possono accedere al registro completo delle transazioni effettuate.

La tecnologia di contabilità distribuita può anche creare un’applicazione molto pratica della contabilità e un accesso tempestivo agli utili sia per i creatori che per gli investitori.

Spesso, i profitti sono detenuti da etichette o studi e artisti e altre parti interessate possono essere lasciati in attesa per mesi per vedere qualsiasi compenso monetario per le loro ore di lavoro mentre si svolge la contabilità.

La tecnologia Blockchain è perfettamente adatta per fornire liquidità a tutti i suoi stakeholder.

Sebbene questo particolare marchio di innovazione abbia solo pochi anni, ci sono già diverse aziende che lasciano il segno.

Musica

Uno dei maggiori problemi che i musicisti emergenti devono affrontare è il finanziamento per lo sviluppo della loro prima canzone o album. Gli artisti possono mettere tutta la passione e l’abilità nel loro mestiere, ma di solito sono le etichette che mantengono la proprietà.

I servizi di streaming hanno gettato un ingranaggio in questo sistema problematico consentendo agli artisti di monitorare facilmente i flussi e persino di lanciare la loro musica senza un’etichetta. Blockchain cerca di continuare questa tendenza creando una relazione più diretta tra creatori e fan.

Vezt , supportato da Sony e BMG, mira ad essere il primo mercato dei diritti musicali in cui i fan possono condividere i canoni delle canzoni e delle registrazioni che amano.

La compagnia cerca di reinventare l’industria musicale fornendo a artisti, cantautori e produttori finanziamenti provenienti direttamente dai fan. I diritti d’autore sono tracciati su catena e tutti i diritti dei brani sono codificati.

Ai fan viene offerto di acquistare una percentuale dei diritti della canzone, essenzialmente possedendo una parte del successo che loro stessi hanno aiutato a raggiungere i loro artisti preferiti.

Un altro player di mercato, Verifi affronta la gestione dei diritti per la musica, collegando file multimediali, dati di proprietà e grafica. La proposta di maggior valore di Verifi è quella di sincronizzare la proprietà tra le parti interessate in ogni canzone – dall’artista, all’etichetta, al servizio di streaming.

Supportato da Lightspeed Ventures, General Catalyst e Kleiner Perkins, Audius mira a essere il rivale basato su blockchain di Soundcloud. Audius offre hosting gratuito per i suoi artisti, restituisce fino al 90% delle entrate al creatore e promette maggiore visibilità e coinvolgimento dei fan per gli artisti emergenti. La piattaforma ospita già DJ come Deadmau5 e 3Lau.

Contenuti visivi e contenuti multimediali

La musica non è l’unico settore che trarrà vantaggio dall’innovazione del libro mastro distribuito. Film, TV e media digitali in forma abbreviata potrebbero trarre vantaggio da un monitoraggio più efficiente della proprietà IP e da modelli di raccolta fondi e pagamenti semplificati.

Affrontando la mafia-esq borderline dell’industria cinematografica di Hollywood, con sede a Ethereum, FilmChain raccoglie, alloca e analizza le entrate di film, TV e altri media digitali.

L’obiettivo della piattaforma è principalmente quello di incoraggiare la trasparenza nel processo di distribuzione in cui le parti interessate possono essere compensate senza la necessità di un intermediario. La piattaforma consente inoltre ai progetti di attingere a finanziamenti globali e creare un pubblico globale.

StreambedMedia, con sede a Toronto, sta creando un meccanismo di provenienza dei contenuti che consente ai creatori di tracciare i contenuti pubblicati su YouTube, Instagram, Twitter e Facebook con un meccanismo di reputazione.

La piattaforma gratuita ti consente di condividere i dati sul traffico con altri creatori e di collegarti immutabilmente ad altri creatori nel tuo video, a coloro che ti hanno pagato per realizzare il video, a quelli che condividono il video su altre piattaforme e ad altri co-creatori.

La strategia di StreambedMedia attinge a un’altra tendenza ancora non ancora realizzata: l’utilizzo della blockchain per monetizzare i micro contenuti.

Coinvolgimento del pubblico

Coinvolgere il pubblico è al centro di ogni attività di intrattenimento. Che si tratti di film, musica o qualsiasi altro tipo di media, la longevità e la redditività dipendono tutti da un coinvolgimento efficace e, a sua volta, dalla monetizzazione.

Audigent è un nuovo tipo di piattaforma dati trasparente per gli inserzionisti nel settore dello spettacolo, dello sport e dello stile di vita. Vantando partnership attive con YouTube e Instagram, l’azienda è anche supportata da un nuovo fondo, Raised in Space, in collaborazione con XSpring, Scooter Braun e Warner Music Group di Ripple.

La società spera di essere la prima soluzione all-in-one per il coinvolgimento del pubblico e la monetizzazione dei dati di prima parte.

Ovviamente, l’obiettivo finale del coinvolgimento del pubblico è generalmente quello di convertire tutto in vendita di biglietti per eventi. Il ticketing è stato salutato come una delle applicazioni più pratiche della blockchain nell’intrattenimento. Combatte con successo scalping, ticketing falso e consente agli artisti di mantenere il controllo completo dei prezzi.

YellowHeart mira ad essere la prima piattaforma di biglietteria “socialmente responsabile”. La piattaforma consentirà a un musicista, a una sede di concerti o ad altri “organizzatori di eventi” di stabilire regole per la rivendita dei biglietti. Il CEO spera che gli artisti evitino i mark-up degli intermediari fissando un limite di prezzo e mira a garantire che i profitti rimangano con l’artista e i fan.

La società ha in programma di catturare fino a $ 10 miliardi all’anno nel mercato secondario da scalper e restituirlo a fan, artisti, locali, promotori o beneficenza invece di cattivi attori.

Soprattutto, le soluzioni di contabilità distribuita nei media e nell’intrattenimento cercano di aumentare la trasparenza e la responsabilità a beneficio del creatore.

Di conseguenza, ciò rende spesso il prodotto finale più accessibile per il consumatore, eliminando inutili intermediari lungo la strada e proteggendo la tanto ambita e sempre amata relazione artista-fan.