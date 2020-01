Negli ultimi anni, molte case automobilistiche hanno iniziato a esplorare il potenziale della tecnologia blockchain per migliorare la mobilità del futuro.

Blockchain è destinato ad accelerare l’industria automobilistica nello sviluppo di veicoli di nuova generazione e nel miglioramento dell’esperienza di guida, allo stesso modo delle tecnologie dirompenti come l’intelligenza artificiale (AI), l’apprendimento automatico (ML) , i sensori ad alte prestazioni e i sistemi di localizzazione.

Le caratteristiche uniche della blockchain per fornire transazioni più sicure e tracciabili, nonché un migliore accesso e trasparenza alle informazioni, promuoveranno la fiducia e la collaborazione tra aziende, consumatori e veicoli.

A questo proposito, le parti interessate del settore sono sempre più interessate a salire sulla rivoluzione blockchain.

Uno studio di IBM ha riferito che il 62% dei dirigenti automobilistici ritiene che la blockchain sarà una forza dirompente nel settore automobilistico entro il 2021.

Allo stesso tempo, il 54% degli Auto Pionieri implementerà la sua prima rete commerciale di blockchain su scala entro i prossimi tre anni.

Una tavola rotonda per gli appassionati di blockchain

Il lancio di MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative) nel 2018 è probabilmente la manifestazione più evidente della crescente espansione della blockchain.

Case automobilistiche globali come BMW, General Motors, Ford e Renaults sono state tra i membri in collaborazione con le principali startup blockchain e tecnologiche. Il club dinamico comprende anche ricercatori e scienziati delle istituzioni accademiche e delle ONG.

I progetti iniziali di MOBI si concentrano sullo sviluppo di un commercio sicuro per la mobilità; ad esempio, un prezzo di mobilità basato sull’utilizzo che stabilisce i prezzi in base alle condizioni e all’utilizzo del veicolo. Con l’organizzazione che raccoglie i migliori talenti e cervelli, l’industria automobilistica è irremovibile nel porre solide basi per le soluzioni di mobilità del futuro.

“L’industria automobilistica è in una posizione di cui ha bisogno per ottenere efficienze in questo momento, con la sua promessa di rendere la mobilità più sicura, più verde e più accessibile, la blockchain ha il potenziale per rafforzare la fiducia e la collaborazione tra aziende, consumatori e persino veicoli”, ha detto Chris Ballinger, CEO e fondatore di MOBI.

Le applicazioni della blockchain nell’ecosistema automobilistico

Alcuni dei modi in cui la blockchain sta trasformando l’industria automobilistica è semplificando la gestione della catena di approvvigionamento. La catena di approvvigionamento comprende la consegna di materie prime e prodotti finali che potrebbero eventualmente far parte dei veicoli.

Ma il viaggio non finisce qui, dal momento che la blockchain ha il potenziale per tracciare e monitorare le condizioni delle parti di automobili alla fine dei consumatori.

Ad esempio, BMW prevede di pilotare progetti basati su blockchain che aiuteranno a tracciare e documentare il movimento di materie prime e pezzi di ricambio provenienti da diversi paesi. Poiché le consegne internazionali sono soggette a ostacoli o manipolazioni, la blockchain fornirà un ulteriore livello di sicurezza e trasparenza per parti di valore.

In un altro caso, Daimler ha lanciato un portafoglio per auto Crypto per rendere le transazioni più facili e allo stesso tempo migliorare la gestione della flotta. Il “portafoglio” ricorda una scatola nera che può essere facilmente riposta in macchina e registra le prestazioni del veicolo, come il chilometraggio, il consumo di carburante e l’usura delle parti. Queste informazioni aiuteranno i fabbricanti d’automobili a effettuare una corretta manutenzione, in cui la durata e l’entità dei danni alle parti sono dettagliate nell’hardware.

I dati possono essere trasferiti alle compagnie assicurative e tutti i processi che richiedono l’inserimento manuale dei dati (costi e dettagli delle transazioni) potrebbero essere semplificati. Blockchain ha il potenziale per accelerare questi processi e mantenere i record aggiornati durante il ciclo di vita dell’auto.

In termini di sicurezza, la blockchain può rendere conto della sicurezza dei veicoli sia nel mondo fisico che in quello digitale. Prendi una società di autonoleggio come esempio; blockchain consente alla società di noleggio di monitorare se le auto sono pulite e ben tenute. Aiuterebbe anche le aziende a decidere se un veicolo vale l’investimento in base alle informazioni sulle sue condizioni memorizzate nel libro mastro digitale.

Allo stesso modo, il robusto sistema crittografico della blockchain impedirà ai partecipanti di modificare o alterare con successo qualsiasi informazione una volta che sono state prodotte. I cattivi attori che hanno tentato di farlo avrebbero lasciato dietro di sé una traccia digitale.

L’industria automobilistica ha molto da guadagnare dalla blockchain in quanto la tecnologia offre molteplici direzioni per lo sviluppo nel rafforzare la catena di approvvigionamento, la sicurezza e la protezione dei veicoli e dei servizi automobilistici.

Molti aspetti dell’industria automobilistica stanno cambiando e hanno subito qualche forma di aggiornamento. Pertanto, le case automobilistiche sono allacciate per una lunga strada da percorrere con interruzioni della tecnologia blockchain.